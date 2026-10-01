¿Cuándo y a qué hora es la venta nocturna de Liverpool?

En la Venta Nocturna de Liverpool habrá promociones exclusivas para sus tarjetahabientes. (Fotografía. ChatGPT)

¿Tienes ganas de cambiar de celular, renovar la televisión, estrenar ropa o adelantar las compras navideñas? La Venta Nocturna de Liverpool está por comenzar, una oportunidad para revisar las promociones y descuentos que la tienda departamental prepara en diferentes categorías.

A lo largo del año, Liverpool realiza diferentes ediciones de esta campaña, en periodos de entre 2 y 3 días en los que ofrece promociones exclusivas y descuentos en categorías como moda, accesorios, muebles, decoración y tecnología.

Una de ellas es la venta de aniversario, que Liverpool realiza durante octubre como parte de sus celebraciones. Si tienes pensado aprovechar esta edición, te contamos las fechas, horarios, promociones y beneficios que debes conocer antes de realizar tus compras.

¿Cuándo y a qué hora será la Venta Nocturna de Liverpool?

La nueva Venta Nocturna de Aniversario de Liverpool se realizará del viernes 2 al domingo 4 de octubre, por lo que los clientes tendrán 3 días para aprovechar las promociones de esta edición.

Para quienes prefieran acudir a una sucursal, el horario habitual de las tiendas Liverpool es de 11:00 a 21:00 horas, aunque puede variar según la tienda.

La alternativa para quienes quieran evitar las filas será comprar por internet. Tanto Liverpool Pocket como el sitio oficial permiten realizar compras durante el día y la noche, por lo que las promociones en línea no quedan limitadas al horario de las sucursales.

La Venta Nocturna de Aniversario se realiza el primer fin de semana de octubre y contará con promociones en casi todas las secciones de Liverpool, entre ellas moda para mujer y hombre, electrónica, línea blanca, calzado, deportes, artículos infantiles y muebles.

¿Qué descuentos y beneficios tendrá la Venta Nocturna de Liverpool?

Durante la Venta Nocturna, Liverpool ofrecerá descuentos y promociones especiales en diferentes productos y departamentos, cuyos beneficios pueden variar según el artículo y la forma de pago.

Una de las opciones para obtener mayores beneficios es pagar con la tarjeta de crédito departamental Liverpool o Liverpool VISA. La compañía señala que sus tarjetahabientes tienen acceso a mejores promociones.

Asimismo, quienes paguen con tarjetas bancarias de crédito o débito, así como en efectivo, podrán acceder a diferentes beneficios, de acuerdo con las condiciones de cada promoción.

Antes de comprar, conviene revisar las condiciones de cada producto, ya que la tienda departamental señala que las ofertas en línea pueden ser diferentes a las disponibles en sucursales.

¿Cómo comprar durante la Venta Nocturna de Liverpool?

La Venta Nocturna de Liverpool no se limitará a las sucursales. Las promociones también estarán disponibles a través de la tienda en línea y Liverpool Pocket, donde los usuarios podrán realizar sus compras durante las 24 horas.

Para quienes opten por los canales digitales, la tienda departamental ofrece envíos gratuitos, además de Click & Collect, un servicio que permite comprar por internet y recoger los productos en la sucursal seleccionada.

A estas opciones se suma la política de cambios y devoluciones de Liverpool. Los productos deben encontrarse en buenas condiciones y conservar sus componentes y empaque original, mientras que el comprobante de compra facilita el proceso. Las condiciones pueden variar según el tipo de artículo.

Así que, antes de sacar la tarjeta o llenar el carrito en línea durante la Venta Nocturna de Liverpool, vale la pena comparar precios y revisar las condiciones de cada promoción para elegir la opción que más convenga.