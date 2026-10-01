Huracán ‘Rachel’ se fortalece a categoría 3 frente a costas del país; ¿qué estados esperan lluvias?

El huracán ‘Rachel’ alcanzó este jueves la categoría 3, tras intensificarse “rápidamente” en su avance frente a las costas del Pacífico mexicano, según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 3:00 de la tarde, el centro del fenómeno meteorológico se localizó a 390 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

‘Rachel’ presentaba vientos máximos sostenidos de 195 kilómetros por hora, rachas de 240 kilómetros por hora y se desplazaba hacia el oeste-noroeste a seis kilómetros por hora, según el reporte del SMN.

¿Qué estados presentarán lluvias por el huracán ‘Rachel’?

El ciclón alcanzó la categoría 2 durante la madrugada, casi un día después de convertirse en huracán categoría 1.

‘Rachel’ se formó como tormenta tropical frente a las costas del sur de México y desde entonces ha ganado fuerza mientras avanza por el Pacífico.

“‘Rachel’ se ha intensificado rápidamente a huracán de categoría 3”, señaló el organismo, al tiempo que advirtió de fuertes precipitaciones y oleaje de hasta 4 metros de altura.

Se espera que el fenómeno ocasione lluvias intensas, de entre 15 y 150 milímetros, en Baja California Sur y Sinaloa, y precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, en Nayarit y Jalisco.

También provocará vientos sostenidos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en las costas de Baja California Sur, y de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en costas de Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

¿En dónde está el huracán ‘Rachel’?

El SMN advirtió que las precipitaciones generadas por ‘Rachel’ podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados, por lo que exhortó a la población a permanecer alerta a los avisos de las autoridades.

El fenómeno meteorológico avanza frente a las costas del occidente de México, recientemente afectadas por el huracán ‘Polo’, que acumuló más de 48 horas no consecutivas como categoría 5 antes de tocar tierra dos veces, primero en Baja California Sur y después en Sonora.

Para la temporada 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.