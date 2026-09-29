¿Dónde está la tormenta tropical ‘Rachel’ y en qué estados provocará lluvias HOY?

Luego de que el huracán ‘Polo’ en categoría 2 tocara tierra en Baja California Sur, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) vigila a la tormenta tropical ‘Rachel’, que actualmente se ubica a 435 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

En la red social X, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) informó que ‘Rachel’ presenta ráfagas de viento de 120 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora.

‘Rachel’ generará lluvias torrenciales en Michoacán, Guerrero y Oaxaca. También se pronostican lluvias puntuales muy fuertes en Jalisco y Colima.

Tormenta tropical 'Rachel' en México. (Conagua).

Conagua informó que también están vigilando los canales de baja presión en el interior del territorio mexicano en interacción con inestabilidad atmosférica, así como una vaguada en altura sobre la península de Yucatán.

Estos ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Campeche y Yucatán; puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas y Quintana Roo; puntuales fuertes en zonas de Coahuila, Estado de México y Veracruz; e intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Tabasco.

Conagua prevé que por la mañana haya cielo nublado y ambiente fresco en la mayor parte de la Ciudad de México para este martes.

Durante la tarde, ambiente templado a cálido, con probabilidad de lluvias puntuales fuertes y chubascos. La temperatura mínima en la CDMX será de 15 a 17 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

¿Cuál es la trayectoria del huracán ‘Polo’?

A las 07:00 horas de este martes Conagua informó que el huracán ‘Polo’, degradado a cartegoría 1, ahora va hacia Sonora.

El centro de ‘Polo’ se localizaba a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 17 km/h.

Durante las próximas horas, el sistema provocará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa, sur y centro de Sonora.

También se pronostican: