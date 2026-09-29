Huracán ‘Polo’ va por su segundo impacto en México: Se dirige a Sonora como categoría 1, ¿dónde está?

El huracán ‘Polo’ se dirige a Sonora como categoría 1. (Foto: Cuartoscuro)

El huracán ‘Polo’, ahora como categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, avanza por el golfo de California rumbo a Sonora, luego de tocar tierra en Baja California Sur, donde mantiene condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado.

A las 06:30 horas, el centro de ‘Polo’ se localizaba a 105 kilómetros al nor-noroeste de Loreto, Baja California Sur, y a 145 kilómetros al sur-suroeste de Guaymas, Sonora.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora, rachas de hasta 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 17 km/h.

¿Dónde está el huracán ‘Polo’ HOY 29 de septiembre?

De acuerdo con el reporte meteorológico, el huracán ‘Polo’ se encuentra sobre el golfo de California, cada vez más cerca de las costas de Sonora.

Durante las próximas horas, el sistema provocará lluvias torrenciales, de 150 a 250 milímetros, en la costa, sur y centro de Sonora.

También se pronostican:

Lluvias intensas: de 75 a 150 mm en el norte de Sinaloa.

de 75 a 150 mm en el norte de Sinaloa. Lluvias muy fuertes: de 50 a 75 mm en el centro de Baja California Sur y el norte y oeste de Chihuahua.

¿Qué zonas están en alerta por el huracán ‘Polo’?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene zona de prevención por efectos de vientos de huracán en:

Desde Punta Abreojos hasta Puerto Cortés , en Baja California Sur.

, en Baja California Sur. Desde Loreto hasta San Juan Bautista , en Baja California Sur.

, en Baja California Sur. Desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, en Sonora.

Además, permanece una zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y una zona de prevención por vientos de tormenta tropical desde:

Loreto hasta San Evaristo , en Baja California Sur.

, en Baja California Sur. Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

¿Qué estados tendrán lluvias intensas por el huracán ‘Polo’?

Entre las 06:00 y las 09:00 horas, se pronostican lluvias fuertes con puntuales muy fuertes y descargas eléctricas en Mulegé, Loreto, Comondú y La Paz, en Baja California Sur, así como en las regiones costa, centro y sur de Sonora.

También se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en:

Baja California: San Quintín.

San Quintín. Chihuahua: Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Chihuahua.

Casas Grandes, Juárez, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Chihuahua. Durango: Durango, El Oro y Santiago Papasquiaro.

Durango, El Oro y Santiago Papasquiaro. Sinaloa: zona sur, centro, centro norte y norte.

‘Polo’ dejará fuertes vientos y oleaje

El huracán generará vientos sostenidos de 90 a 110 km/h, con rachas de 130 a 150 km/h, en el golfo de California y en la costa y sur de Sonora.

En el norte de Sinaloa se esperan vientos de 40 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h.

Además, habrá oleaje de 4 a 5 metros de altura en el golfo de California y las costas de Sonora.

El SMN advirtió que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que las lluvias podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos.