Autozone acelera su expansión con 1,000 tiendas en México y fortalece su red logística para impulsar su siguiente etapa de crecimiento

AutoZone reafirma su liderazgo como la cadena de refacciones, accesorios y productos automotrices más importante del país al alcanzar 1,000 tiendas en México con presencia nacional. Este hito representa una nueva etapa de crecimiento para la compañía, respaldada por el fortalecimiento de su red logística mediante la inauguración de un nuevo Centro de Distribución en Juárez, Nuevo León, inversiones adicionales en el Centro de Distribución de Tepeji, Hidalgo y el inicio de la construcción de un complejo logístico en León, Guanajuato, proyectos estratégicos que impulsarán la disponibilidad de producto y el Servicio al Cliente para talleres y clientes de todo el país.

La apertura de la Tienda 1,000 en Querétaro representa un nuevo capítulo en la historia de AutoZone en México y refleja el crecimiento sostenido de la compañía, impulsado por su compromiso de ofrecer soluciones confiables a clientes particulares y siendo un socio estratégico para talleres y mecánicos ayudándolos a impulsar sus negocios.

Cortesía cliente.

A través de una sólida red de tiendas, AutoZone pone al alcance de sus clientes más de 120 mil refacciones de calidad, que cubren el 98% del parque vehicular mexicano con garantías que respaldan sus productos a nivel nacional, y asesoría experta para brindar un mejor servicio y experiencia de compra a sus clientes.

La expansión de su infraestructura logística juega un papel clave en esta estrategia de crecimiento. El nuevo Centro de Distribución en Juárez, Nuevo León, las inversiones adicionales en el Centro de Distribución de Tepeji, Hidalgo y el futuro complejo logístico en León, Guanajuato, fortalecerán la capacidad de la compañía para abastecer sus tiendas y atender con mayor eficiencia la demanda de clientes y talleres en todo el país.

“En el último año aceleramos nuestra expansión con la apertura de 118 nuevas tiendas, alcanzando el hito de 1,000 tiendas en México, un momento histórico para AutoZone que refleja la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros durante casi tres décadas”, comentó Memo Demis, Presidente de AutoZone México. “Este crecimiento viene acompañado de inversiones estratégicas en infraestructura logística que fortalecerán nuestra capacidad de abastecimiento, mejorarán la disponibilidad de producto y nos permitirán seguir brindando el Servicio al Cliente WoW que distingue a AutoZone en cada comunidad donde tenemos presencia. Más que una meta, alcanzar 1,000 tiendas representa el inicio de nuestra siguiente etapa de crecimiento en México.

Cortesía cliente.

“Este logro también es resultado de la pasión, el compromiso y la dedicación de más de 17,000 AutoZoners, cuyo esfuerzo diario ha sido fundamental para construir una operación cada vez más sólida y preparada para el futuro”.

La relevancia de estos hitos fue respaldada y apoyada por la participación de autoridades estatales y municipales, quienes acompañaron a AutoZone en la apertura de su Tienda 1,000 en Querétaro, la inauguración de su nuevo Centro de Distribución en Juárez, Nuevo León, y el inicio de la construcción del complejo logístico en León, Guanajuato. Su presencia destaca la contribución de la compañía al desarrollo económico, la generación de empleo y el fortalecimiento de la infraestructura que impulsa la competitividad de las regiones donde opera.

Cortesía cliente.

Con 1,000 tiendas en México y una red logística en constante expansión, AutoZone continúa fortaleciendo las capacidades que respaldan su operación, reafirmando su liderazgo en la industria y su compromiso para ofrecer soluciones confiables para satisfacer las necesidades de sus clientes particulares y talleres en todo México.