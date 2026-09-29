¡Adiós al director Belding! Muere Dennis Haskins, actor de ‘Salvados por la campana’, a los 75 años

Hasta este momento no se han revelado las causas de muerte de Dennis Haskins. (Foto: Shutterstock)

Dennis Haskins, actor estadounidense conocido por su papel como el director Richard Belding en la serie Salvados por la campana, falleció a los 75 años. La noticia fue confirmada por Jay Schachter, su representante.

“Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona”, comentó el agente para el portal The Hollywood Reporter.

En su comunicado, Jay destacó el gran aprecio que Haskins sentía por las personas que seguían de cerca su trabajo: “Amaba, quiero decir, amaba profundamente a sus fans, siempre tenía tiempo para ellos”, agregó.

¿Qué enfermedad padecía Dennis Haskins? Esto se sabe

Jay Schachter no compartió cuál fue la causa de muerte del actor de Mad Men; sin embargo, Dimples Karaoke, un bar que Dennis solía visitar, aseguró que el famoso supuestamente padecía Parkinson, una enfermedad que no quiso hacer pública.

“Hace unos ocho años, Dennis se enfermó. Había guardado silencio sobre su pelea con el Parkinson, entre otras preocupaciones de salud, porque no quería la atención. No quería tener que contárselo a la gente”, indicó el bar.

Los dueños del negocio respetaron la decisión del actor y lo acompañaron durante su enfermedad. Hasta ahora, se desconoce la causa oficial del fallecimiento de Haskins o si su muerte está relacionada con el Parkinson.

Mayo Clinic explica que esta enfermedad se produce cuando las neuronas se degeneran o mueren progresivamente. Muchos de los síntomas del Parkinson se pueden explicar por la pérdida de dopamina, un neurotransmisor en el cerebro.

“La disminución de dopamina provoca actividad cerebral irregular. Esto causa problemas de movimiento”, indica el portal, que agrega que los síntomas aparecen lentamente, como un temblor en la mano que apenas es perceptible, pero empeoran con el tiempo.

¿Quién fue Dennis Haskins, de ‘Salvados por la campana’?

Dennis Haskins fue un actor estadounidense recordado principalmente por interpretar a Richard Belding, el director de la secundaria Bayside en Salvados por la campana, una de las series juveniles más populares de finales de los años 80 y principios de los 90. El actor nació en Chattanooga, Tennessee, el 18 de noviembre de 1950.

Antes de convertirse en el director que intentaba poner orden entre las ocurrencias de Zack Morris, A.C. Slater, Kelly Kapowski, Screech Powers y Jessie Spano, Haskins comenzó a desarrollar su interés por la actuación durante su etapa universitaria. Estudió en la Universidad de Tennessee en Chattanooga (UTC), donde tuvo una participación activa en la vida estudiantil.

Durante esos años colaboró con el periódico de la universidad, participó en el Club de Teatro y fue uno de los miembros fundadores de Harlequins, un grupo de teatro comunitario dirigido por Dorothy Hackett Ward. Además de participar en las puestas en escena, Haskins se desempeñó como director y escribió obras originales, de acuerdo con el sitio web de UTC.

Ademaás, fue presidente de entretenimiento de la Asociación de Gobierno Estudiantil, desde donde organizó películas y conciertos para los estudiantes. Entre los eventos que impulsó estuvo una presentación de Ike y Tina Turner en abril de 1973.

¿Cómo llegó Dennis Haskins a Salvados por la campana?

Haskins comenzó a interpretar a Richard Belding en Good Morning, Miss Bliss, serie emitida por Disney Channel en 1988. Un año después, el programa pasó a NBC con el nombre de Saved by the Bell, conocido en México como Salvados por la campana.

Como director de Bayside, Belding era la autoridad adulta que aparecía para intentar controlar el caos provocado por sus alumnos. Una de sus frases más recordadas era: “Ey, ey, ey, ¿qué está pasando aquí?”, que utilizaba cuando descubría alguna de las situaciones protagonizadas por los estudiantes.

Haskins permaneció en la serie durante toda su emisión original, entre 1989 y 1992, y participó en casi 90 episodios. Posteriormente retomó el personaje en producciones relacionadas con la franquicia, entre ellas Salvados por la campana: La nueva generación, Salvados por la campana: Estilo hawaiano y la serie precursora Buenos días, señorita Bliss.

Su última interpretación como Richard Belding ocurrió en 2015, cuando el elenco de Salvados por la campana se reunió para un sketch en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Además de su trabajo como Belding, Haskins apareció en películas y series como A Million Ways to Die in the West, Mad Men, How I Met Your Mother, It’s Always Sunny in Philadelphia, Abstruse y A Bennett Song Holiday.

Con información de EFE.