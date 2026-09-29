México por el Clima suma a Singapur y amplía su agenda ambiental en 2026

México por el Clima prepara la segunda edición de su Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza 2026, que se realizará del 5 al 9 de octubre con una agenda que, por primera vez, integrará de manera conjunta los desafíos de clima y naturaleza.

El encuentro tendrá como país invitado de honor a Singapur y contará con la participación de la Ciudad de México, la Coordinación de las Naciones Unidas en México, la Unión Europea y el Estado de México como aliados y actores estratégicos. La sede principal será el Papalote Museo del Niño, del 6 al 8 de octubre, mientras que distintas actividades se desarrollarán también en sedes alternas.

La iniciativa busca reunir a gobiernos, empresas, academia, organizaciones sociales, comunidades, juventudes y ciudadanía para avanzar de la conversación a la generación de alianzas y proyectos relacionados con los principales retos ambientales del país.

Cortesía cliente.

La participación de Singapur permitirá abrir espacios de intercambio en temas como sostenibilidad urbana, resiliencia, financiamiento verde y soluciones basadas en la naturaleza, mientras que la presencia de organismos internacionales busca fortalecer la conexión de las iniciativas mexicanas con las agendas globales de acción climática y conservación.

Para esta edición, México por el Clima estructuró su programación alrededor de tres ejes: Despertar Planetario, Innovación Catalítica y Ecosistemas Resilientes. A partir de ellos se abordarán temas como transición energética, biodiversidad, agua, movilidad, ciudades sostenibles, alimentación, turismo regenerativo, innovación, financiamiento y justicia climática.

La agenda también incorporará arte, cultura y la participación de pueblos originarios, con el objetivo de ampliar la conversación ambiental hacia nuevas audiencias y reconocer el conocimiento de las comunidades en la construcción de soluciones.

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Entre los participantes anunciados se encuentran especialistas, empresarios, líderes sociales y representantes de distintas disciplinas, entre ellos Cristina Mittermeier, Michel Rojkind, Lorena Ramírez, Jeremy Lent, Marc Buckley, Mindahi Bastida y Fulvio Eccardi, además de representantes de comunidades indígenas y organizaciones internacionales.

Uno de los componentes relevantes será la realización de más de 50 eventos paralelos durante octubre en diferentes puntos del país. Estas actividades permitirán que empresas, organizaciones e instituciones desarrollen propuestas vinculadas con sus propios territorios.

La Semana también dará continuidad a los proyectos impulsados durante el año por los Grupos de Trabajo de México por el Clima, enfocados en articular iniciativas, conocimiento, inversión, innovación y política pública.

Tras una primera edición que reunió a más de 4,000 asistentes, 300 ponentes y 150 sesiones, la edición 2026 busca consolidar esta plataforma como un espacio permanente de colaboración.

“Esta Semana de Acción por el Clima y la Naturaleza es de todas y todos”, señaló Erica Valencia, directora general de México por el Clima, quien invitó a participar del 5 al 9 de octubre mediante las distintas actividades programadas.