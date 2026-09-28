¿Qué hay en ‘La Casa de la Tía Toña’? 9 adolescentes se perdieron en Chapultepec tratando de encontrarla

Así luce 'La Casa de la Tía Toña', inmueble ubicado en la tercera sección de Chapultepec. (Foto: Shutterstock/Especial El Fnanciero)

Nueve adolescentes se internaron en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para buscar La Casa de la Tía Toña, pero terminaron extraviados entre las barrancas de la zona y tuvieron que ser rescatados. El inmueble está rodeado de misterio y se volvió protagonista de leyendas en la CDMX.

El grupo, integrado por jóvenes de entre 17 y 20 años, solicitó ayuda. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para localizarlos y auxiliarlos para salir.

¿Cómo es ‘La Casa de la Tía Toña’?

El sitio donde se sitúa la leyenda de la Tía Toña se ubica en Cumbres de Acultzingo número 199, en la colonia Lomas Altas, dentro de la zona de la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec y cerca del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México. La histórica casa también es conocida como ‘La Guardesa’.

Desde la calle Joaquín Clausell también puede observarse una casona, aunque no hay elementos que permitan afirmar que se trata inequívocamente de la casa descrita por la leyenda, puntualizó Chilango.

Además, existen versiones que ubican el inmueble en otras propiedades de la zona de la barranca de Barrilaco, en Lomas de Chapultepec. Por ello, incluso entre los relatos sobre el lugar hay discrepancias acerca de cuál sería realmente la casa asociada con la historia.

Diferentes youtubers se han acercado para encontrarse con una reja metálica, la cual impide que se pueda ingresar, pues es propiedad pirvada, perteneciente a Manuel Reyero y María Estrella Rodríguez, dos empresarios y coleccionistas de arte, según los amparos tramitados para evitar que se expropiara durante el sexenio de AMLO. Además, la casa rodeada de leyendas no está deshabitada.

El inmueble destaca entre la vegetación de Chapultepec por su construcción de varios niveles y una arquitectura poco convencional. Combina muros de tonos claros con amplios ventanales, terrazas, balcones y techos de distintas formas, entre ellos estructuras piramidales y cubiertas de teja roja.

La propiedad está rodeada por árboles, lo que hace que la construcción quede parcialmente oculta desde algunos puntos. También se observan grandes ventanales y espacios abiertos que dan hacia el exterior, además de diferentes volúmenes y niveles que conforman una residencia de gran tamaño.

Cerca del sitio hay

Leyendas que se cuentan de ‘La Casa de la Tía Toña’

La leyenda de la Tía Toña no tiene una sola versión. Una de las más conocidas cuenta que una viuda adinerada, después de quedarse sola, decidió recibir en su casa a varios niños en situación de calle. La mujer les habría proporcionado comida y refugio, pero con el tiempo los menores comenzaron a causar problemas y, según el relato, incluso a robar algunas de sus pertenencias.

La historia toma un giro violento cuando la mujer habría perdido la paciencia. Una versión señala que golpeó a los niños hasta matarlos y posteriormente arrojó sus cuerpos a un río; otra sostiene que preparó comida envenenada para ellos y que, después de darse cuenta de lo que había hecho, también consumió el alimento.

A partir de ahí surgieron los relatos sobre una supuesta presencia paranormal en la casa. Algunas personas aseguran haber escuchado gritos o lamentos de niños, mientras que otras versiones hablan de la aparición de la mujer en las ventanas de la propiedad.

Sin embargo, hay un punto importante: no existen registros históricos que comprueben que la Tía Toña haya existido. La leyenda mexicana es de tradición oral y no existe registro de que así ocurrieron los hechos realmente.

¿Qué pasó con los 9 adolescentes que buscaban la Casa de la Tía Toña?

El grupo se internó durante la noche en la Tercera Sección del Bosque de Chapultepec para intentar llegar al lugar asociado con la leyenda. De acuerdo con la información de la SSC citada en reportes sobre el rescate, uno de los jóvenes llamó al Centro de Comando y Control (C2) Poniente para avisar que él y otros ocho acompañantes ya no encontraban una ruta para salir.

Los cuerpos de emergencia los ubicaron cerca del Circuito Joaquín Clausell y Calle 10, en una zona de barrancas.

Los jóvenes, de entre 17 y 20 años, no requirieron atención médica. Después del operativo fueron guiados hasta la calle Manuel Dublán, en Tacubaya.

Otros reportes señalaron que el grupo buscaba específicamente la famosa casa y que uno de los jóvenes había quedado atrapado en una cueva, situación que habría complicado la salida del resto.