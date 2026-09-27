¿A qué hora empieza la preventa de ‘Avengers: Doomsday’? Funciones de medianoche, salas, boletos y más

La preventa de 'Avengers: Doomsday' se lleva a cabo este 28 de septiembre. Estos son los detalles. (Foto: Shutterstock/Marvel Studios/ChatGPT)

Los fans de Marvel ya tienen una fecha marcada en el calendario: este lunes 28 de septiembre comienza la preventa de boletos para Avengers: Doomsday en México, pero únicamente para las proyecciones en el formato Infinity Vision.

La cinta es una de las producciones más esperadas del UCM y ahora los seguidores podrán asegurar su lugar para verla en la pantalla grande a meses de su lanzamiento.

Además la cadena Cinemex ya confirmó que la nueva película de Avengers va a tener funciones de medianoche para verla mhoras antes de que empiecen las primera proyecciones el día de su estreno.

La nueva película de 'Avengers' reúne a los personajes de Marvel de diferentes universos, como Los 4 Fantásticos. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Cuándo es el estreno de ‘Avengers: Doomsday’? Nueva película de Marvel tendrá funciones de medianoche

Las funciones especiales comienzan a las 00:00 horas del jueves 17 de diciembre, es decir, desde el primer minuto del día establecido para el estreno de la película de Marvel en México.

Estas funciones permitirán que los espectadores entren a las salas durante la madrugada para ser de los primeros en verla.

El regreso de las funciones de medianoche recuerda lo ocurrido con otros grandes estrenos del Universo Cinematográfico de Marvel, particularmente Avengers: Endgame, que en 2019 tuvo numerosas funciones durante las primeras horas de su lanzamiento.

¿Qué es Infinity Vision, nuevo formato para ver ‘Avengers: Doomsday’?

Infinity Vision es una certificación de Disney para salas Premium Large Format (PLF). De acuerdo con Disney, estas salas deben ofrecer características enfocadas en una experiencia cinematográfica de mayor impacto, como pantallas con mejor definición, imágenes de alta calidad y sonido envolvente.

La certificación fue presentada en México con el regreso de Avengers: Endgame Encore a los cines.

'Avengers. Doomsday' es la próxima gran producción que prepara el Universo Cinematográfico de Marvel. (Foto: Marvel)

¿En qué salas se podrá ver ‘Avengers: Doomsday’?

Aunque la preventa inicial será únicamente para Infinity Vision, la película llegará posteriormente a otros formatos dependiendo de la disponibilidad de cada complejo.

Entre las experiencias que podrían encontrarse durante su exhibición están:

Infinity Vision: salas Premium Large Format certificadas por Disney.

salas Premium Large Format certificadas por Disney. 4DX: funciones con movimiento de butacas y efectos físicos sincronizados con determinadas escenas.

funciones con movimiento de butacas y efectos físicos sincronizados con determinadas escenas. Salas VIP: espacios con asientos y servicios premium, cuya disponibilidad depende del complejo.

espacios con asientos y servicios premium, cuya disponibilidad depende del complejo. Salas tradicionales: las funciones convencionales de Cinépolis y Cinemex.

las funciones convencionales de Cinépolis y Cinemex. : por ahora, este formato tiene una situación particular, ya que Avengers: Doomsday’ comparte fecha de estreno con Dune: Parte Tres’, que tendrá las pantallas IMAX destinadas a su lanzamiento.

Por ahora, las funciones en la pantalla IMAX tienen una situación particular, pues Avengers: Doomsday comparte fechas de estreno y proyecciones con Dune: Parte tres, que también se proyecta en este formato.

La disponibilidad de cada formato puede cambiar de acuerdo con el cine y la ciudad, por lo que será necesario revisar la cartelera.

¿Cuánto costarían los boletos de ‘Avengers: Doomsday’?

Hasta el momento ni Cinépolis ni Cinemex han confirmado los precios oficiales de los boletos para Doomsday, pero se puede tomar como referencia los costos de Avengers: Endgame Encore.

Estos son los precios aproximados por cada entrada:

Infinity Vision: 208 pesos.

Formato tradicional: 97 pesos.

VIP: 200 pesos

Platino: 195 pesos

ScreenX: 160 pesos

4DX: 185 pesos

Pantalla IMAX: 153 pesos

¿De qué trata ‘Avengers: Doomsday’?

Después de los acontecimientos de las últimas producciones de Marvel Studios, distintos grupos de héroes tendrán que unir fuerzas para enfrentar una nueva amenaza: Victor von Doom, conocido como Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.

La película reunirá a personajes de diferentes partes del Universo Cinematográfico de Marvel, además de los X-Men y Los 4 Fantásticos, en una historia que llevará nuevamente al centro de la trama el concepto del multiverso. ‘Avengers: Doomsday’ será dirigida por Anthony y Joe Russo, quienes anteriormente estuvieron al frente de ‘Avengers: Infinity War’ y ‘Avengers: Endgame’.

El regreso de Doctor Doom como una amenaza para distintos grupos de héroes también prepara el camino para Avengers: Secret Wars’, película que continuará esta historia y tiene previsto su estreno para diciembre de 2027.

¿Qué actores regresan en ‘Avengers: Doomsday’?

El elenco reúne a intérpretes que ya habían aparecido en diferentes etapas de Marvel. Entre los regresos confirmados se encuentran: