¡Es OFICIAL! Habrá preventa de boletos para ‘Avengers: Doomsday’: ¿Cuándo y en qué cines estará disponible?

Aún se desconoce qué costo tendrán los boletos para ‘Avengers: Doomsday’ para el día de su estreno. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Disney Latino Press)

“Algo se aproxima…”, ya lo advertía Thor en el tráiler de Avengers: Doomsday, pues mientras el Doctor Doom está a punto de convertirse en la nueva amenaza del multiverso, se acerca la preventa de entradas para la nueva cinta de Marvel.

Tal como se esperaba, habrá una venta anticipada que permitirá asegurar un lugar el día del estreno de la cinta y, de esta forma, evitar los tan odiados spoilers que suelen inundar las redes una vez que inician las proyecciones.

Avengers: Doomsday es uno de los estrenos más esperados de este año, ya que reunirá a un elenco épico: Robert Downey Jr. tomará el papel del malvado Doctor Doom; Chris Evans vuelve como el Capitán América y hasta Pedro Pascal estará en el equipo como Reed Richards.

Aunque faltan cerca de tres meses para el lanzamiento de la cinta —que incluso tendrá la participación de algunos X-Men—, la preventa de entradas comenzará muy pronto para las salas especiales.

‘Avengers: Doomsday’: ¿Cuándo es la preventa de entradas?

La venta anticipada de boletos para Avengers: Doomsday inicia el lunes 28 de septiembre, según informaron las principales cadenas de cine de México: Cinépolis y Cinemex, a través de sus redes sociales.

Fecha: lunes 28 de septiembre de 2026

lunes 28 de septiembre de 2026 Cines: Cinépolis y Cinemex

Hasta este momento, se desconoce la hora a la que iniciará la venta de entradas, por lo que te recomendamos mantenerte al tanto de las redes sociales de ambas cadenas para conocer más detalles, tanto de la preventa como de las funciones.

La nueva película de 'Avengers' reúne a los nuevos personajes de Marvel, como Los 4 Fantásticos, con los del pasado, entre ellos el Capitán América. (Foto: EFE/Marvel -SÓLO USO EDITORIAL/SOLO USO PERMITIDO PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE APARECE EN EL PIE DE FOTO, CRÉDITO OBLIGATORIO)

¿Para qué salas estará disponible la preventa de ‘Avengers: Doomsday’?

En sus publicaciones, tanto Cinépolis como Cinemex informaron que la preventa de boletos para Avengers: Doomsday del 28 de septiembre no será para todos los formatos; esta es exclusiva para las salas aptas para Infinity Vision.

Este formato no está disponible en todos los recintos, por lo cual Cinemex aclara que la venta para otros formatos comenzará tras la preventa de las salas especiales. En la Ciudad de México, los complejos que tienen este tipo de proyección son los siguientes.

Infinity Vision es una certificación creada por Walt Disney Company con el objetivo de identificar las salas que ofrecen una mejor calidad para la proyección de sus cintas. Lo que se busca son pantallas más grandes, imágenes de alta calidad y un sonido envolvente.

¿Cuándo se estrena ‘Avengers: Doomsday’?

Si ya estás esperando el regreso de algunos de los personajes más conocidos de Marvel, hay una fecha que conviene marcar en el calendario. Avengers: Doomsday llegará a los cines de México el 17 de diciembre de 2026.

La quinta película de los Vengadores será uno de los grandes lanzamientos del Universo Cinematográfico de Marvel y reunirá a personajes de distintas etapas de la franquicia. En la historia, Thor, interpretado por Chris Hemsworth, tendrá que reunir a varios héroes para hacer frente a Doctor Doom, el villano que será encarnado por Robert Downey Jr.

La fecha de estreno cobra todavía más interés después del primer tráiler, lanzado el 20 de julio de 2026. El avance muestra a Thor enfrentándose directamente con Doctor Doom y también confirma el regreso de Steve Rogers, nuevamente interpretado por Chris Evans.

Además de los Vengadores, la película reunirá a personajes de otros grupos de Marvel. Entre ellos estarán Los 4 Fantásticos, con Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn y Ebon Moss-Bachrach, así como integrantes de los Thunderbolts y varios X-Men, entre ellos Charles Xavier, Magneto, Mystique y Cyclops.