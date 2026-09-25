‘Se va AHMSA’: CIESA queda como finalista y ofrece mil 400 mdd por la siderúrgica

Altos Hornos de México (AHMSA) y su filial Minera del Norte (MINOSA) finalmente tienen un finalista para su compra como unidad productiva, tras cuatro horas de audiencia en el Poder Judicial de la Federación.

El grupo industrial mexicano Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), comandado por Arturo Domínguez Arteaga, ofreció mil 400 millones de dólares para adquirir la acerera ubicada en Monclova, Coahuila.

“Les ofrecí el doble de lo que querían (…) todo está firmado y, una vez que avancemos en el proceso, nuestra idea es modernizar todo el equipo, ponerlo todo nuevo, solamente equipo nuevo”, señaló en entrevista con medios.

Detalló que por ahora tiene diez días para cumplir con la garantía de seriedad que solicitó la jueza Ruth Haggi Huerta García, encargada del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, equivalente a 56 millones 368 mil dólares.

“Estamos en el proceso, vamos a tener diez días para cubrir lo de la garantía, pero vamos con todo. Vamos a hacer crecer Altos Hornos de México 12 veces”, detalló el empresario.

Arturo Domínguez Arteaga, titular de Construcciones e Ingenierías Electromecánicas (CIESA), ofreció la oferta final por AHMSA. (Christopher Calderón)

¿Qué falta para finalizar el proceso de venta de AHMSA a CIESA?

Sin embargo, el síndico encargado del proceso de quiebra, Víctor Manuel Aguilera Gómez, afirmó que el proceso de venta apenas comienza, toda vez que el dueño del grupo CIESA deberá cumplir con el pago de mil 400 millones de dólares en los próximos 90 días.

“Son 90 días para que pague la totalidad, son 90 días. Y son diez días hábiles para que presente la garantía de seriedad”, explicó el síndico tras salir de la audiencia.

Agregó que la operación todavía no está completamente cerrada, debido a que la garantía de seriedad es un requisito indispensable para mantener la oferta vigente. De tal manera que, mientras no se cubra este monto, permanecerá abierta la posibilidad de que los acreedores garantizados puedan adquirir la empresa.

“En este momento todavía, mientras no haya la garantía de seriedad, está abierta la compra para los acreedores garantizados, pero Arturo Domínguez es un empresario serio que ha estado interesado en la venta desde hace casi un año”, señaló Aguilera Gómez.