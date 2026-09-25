Muere turista mexicano en Machu Picchu tras sufrir una descompensación

Machu Picchu se encuentra a 2 mil 400 metros de altitud, mil metros por debajo de la ciudad de Cusco. (Foto: Shutterstock)

Un turista mexicano de 66 años murió este viernes en la ciudadela inca de Machu Picchu tras sufrir una descompensación mientras realizaba fotografías del famoso monumento ubicado en la región del Cusco, en el sur de Perú, informaron fuentes oficiales.

La Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco (DDC) señaló en un comunicado que los hechos ocurrieron aproximadamente a las 09:25 hora local (14:25 hora GMT) de este viernes, en una de las plataformas de la ruta 2 de la parte alta del sector de andenes de la ciudadela inca.

¿Qué se sabe del mexicano que murió en Machu Picchu?

“El visitante Álvaro Sánchez Pérez, de 66 años de edad y nacionalidad mexicana, sufrió una descompensación mientras realizaba el registro fotográfico durante su visita”, indicó el organismo regional adscrito al Ministerio de Cultura, sin dar más detalles de la causa del fallecimiento.

Agregó que el personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu brindó asistencia inmediata al visitante y comunicó el hecho al personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso de la ciudadela inca, así como a la Policía Nacional de Perú.

“Luego de la evaluación correspondiente, se constató que el visitante no presentaba signos de vida. El hecho fue comunicado al Ministerio Público para los procedimientos de ley”, sostuvo la DDC al expresar “sus más sentidas condolencias a los familiares y allegados del visitante”.

¿Qué es el mal de altura?

Machu Picchu se encuentra a 2 mil 400 metros de altitud, mil metros por debajo de la ciudad de Cusco, donde es habitual que los turistas sufran del llamado mal de altura, conocido en Perú como ‘soroche’, que puede ser grave si el visitante padece problemas cardíacos o respiratorios.

Según la National Library of Medicine, el mal de altura es común en personas que ascienden a más de 2500 metros, especialmente si el ascenso es rápido.

“En la mayoría de los casos se manifiesta como una enfermedad leve y autolimitada, pero en algunos casos progresa a formas más graves que ponen en peligro la vida”, señala.

Advierte que el mejor método para prevenir el mal de altura “es ascender lentamente, permitiendo tiempo para la aclimatación”.