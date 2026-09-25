Hoy No Circula sabatino: Estos autos tienen prohibido circular este 26 de septiembre

El horario de restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche. (Foto: Cuartoscuro)

Este sábado, se aplica de forma normal el programa Hoy No Circula, por lo que los vehículos con holograma 1 y 2 tienen restringida la circulación en la región.

La medida también afecta a los autos con terminaciones de placa 0, 2, 4, 6 y 8.

El programa regula el flujo vehicular y reduce emisiones en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

El horario de restricción comienza a las 5:00 de la mañana y termina a las 10:00 de la noche.

Hoy No Circula Sábado Este es el calendario del Hoy No Circula para este sábado 26 de septiembre.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este sábado son:

Autos particulares con terminaciones de placas que no sean 0 o 2 o 4 o 6 o 8.

Vehículos con hologramas 0 y 00.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctricos.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México .

. Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con las restricciones vehiculares deberán pagar una multa por concepto de vehículos contaminantes, la cual asciende a $2,346.20 MXN. Esta sanción se encuentra estipulada en el portal de la Secretaría de Finanzas de la CDMX.

Última actualización: viernes 25 de septiembre de 2026, 16:50 hrs (hora de Ciudad de México).