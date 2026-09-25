¿Chamarra o paraguas? Así será el clima en CDMX y Edomex este sábado 26 de septiembre

Se esperan condiciones frescas por la mañana y templadas durante el día. (Foto: Cuartoscuro)

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un sábado 26 de septiembre con cielo nublado en gran parte del Valle de México.

Se esperan condiciones frescas por la mañana y templadas durante el día.

Los vientos serán moderados, y la región tendrá un rango amplio de temperaturas, por lo que es vital estar informado antes de salir.

¿Qué temperaturas tendrá el Valle de México este sábado?

La Ciudad de México registrará este sábado temperaturas que irán desde una mínima de 11°C hasta una máxima de 25.7°C. El viento soplará a 8 km/h, manteniendo un cielo mayormente nublado durante la jornada. Se recomienda salir con una prenda ligera para la mañana y estar preparado para un ambiente templado.

En contraste, Toluca experimentará un día más fresco, con una temperatura mínima de 6.3°C y una máxima de 22°C. Los vientos serán suaves, de 4 km/h. La capital del Estado de México tendrá cielo nublado, por lo que es importante abrigarse bien, especialmente si se planean actividades al aire libre.

¿Cómo estará el cielo en CDMX y Edomex este sábado?

Por su parte, Naucalpan, en el Estado de México, tendrá temperaturas que oscilan entre 11°C y 25.7°C. El viento alcanzará los 9 km/h. El cielo estará nublado, lo que sugiere un día con menor radiación solar, manteniendo un ambiente templado en el municipio. Es clave revisar el pronóstico local.

Finalmente, Ecatepec de Morelos espera temperaturas entre 11°C y 27°C, siendo la máxima más alta del Valle de México. El viento soplará a 8 km/h. El cielo nublado predominará, lo que ayudará a mitigar ligeramente la sensación de calor durante la jornada. Se aconseja tomar precauciones.

¿Cómo estará el clima en CDMX y Edomex los próximos días?

El pronóstico extendido para los próximos tres días es el siguiente:

Sábado 26 de septiembre: Máxima de 25°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 8 km/h.

Domingo 27 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 11°C, cielo despejado, viento de 10 km/h.

Lunes 28 de septiembre: Máxima de 26°C, mínima de 11°C, cielo nublado, viento de 6 km/h.

El pronóstico extendido para el Valle de México sugiere estabilidad térmica, con mínimas de 11°C y máximas de hasta 26°C.

El cielo alternará entre nublado y despejado, sin probabilidad de lluvias importantes, lo que permitirá un inicio de semana sin sobresaltos para los habitantes de la región.

¿Qué precauciones tomar con el clima en CDMX y Edomex?

Dadas las variaciones de temperatura, se recomienda vestir en capas, especialmente por las mañanas frescas. Es fundamental mantenerse hidratado durante todo el día, bebiendo suficiente agua. Aunque el cielo esté nublado, el uso de protector solar es aconsejable si se realizan actividades al aire libre.

Se sugiere llevar una chamarra ligera o suéter si se sale temprano para mitigar el frío matutino. Para el resto del día, ropa cómoda y transpirable bastará. Aunque no se esperan lluvias, tener un paraguas pequeño a mano es una buena práctica ante cualquier cambio inesperado en el clima.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima?

Para obtener información detallada y actualizada, se recomienda consultar los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y Protección Civil. Estos organismos ofrecen reportes constantes sobre las condiciones atmosféricas.

La calidad del aire se monitorea diariamente en el Valle de México, por lo que es relevante consultarla.

Este artículo ha sido generado con el apoyo de IA y revisado por un editor. Para más información, consulte nuestros términos y condiciones.