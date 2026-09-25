Nayarit despliega brigadas de apoyo emocional

Nayarit llevará a planteles educativos una estrategia enfocada en la prevención y atención de la salud mental de niñas, niños y jóvenes, a través de 45 brigadistas que recorrerán escuelas para ofrecer herramientas que permitan identificar emociones, solicitar ayuda y fortalecer el autocuidado.

La Estrategia Nacional de Atención a la Salud Mental para las y los Jóvenes “El ABC de las Emociones” fue presentada en la Escuela Secundaria Técnica No. 53 “Ramón G. Bonfil”, en Tepic, por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y la presidenta del Sistema DIF Nayarit, Beatriz Estrada Martínez.

El programa plantea acercar información y acompañamiento directamente a las comunidades educativas, con especial atención en la identificación oportuna de situaciones que puedan afectar el bienestar emocional de las nuevas generaciones.

Su metodología se concentra en tres acciones sencillas que dan nombre al programa: “A, acepta lo que tienes; B, busca apoyo; C, cuida de ti”. A partir de estos principios se busca que niñas, niños y adolescentes aprendan a reconocer lo que sienten y sepan cuándo y dónde solicitar ayuda.

Durante la presentación, Navarro Quintero señaló la importancia de detectar oportunamente señales relacionadas con la depresión y recurrir a atención especializada cuando sea necesario. También destacó la necesidad de generar entornos donde exista escucha y acompañamiento sin juicios.

“Lo más importante para nosotros son ustedes, nunca lo olviden y siempre estaremos con ustedes”, expresó el mandatario durante el encuentro con estudiantes.

Por su parte, Estrada Martínez explicó que la estrategia pretende contribuir a la creación de espacios seguros en los que niñas, niños y jóvenes puedan hablar sobre sus emociones y solicitar apoyo sin temor a ser señalados o enfrentar estigmas.

Para ampliar el alcance del programa, un grupo de 45 brigadistas recorrerá escuelas de diferentes puntos de Nayarit. Su labor estará enfocada en acercar las herramientas de la estrategia a estudiantes y comunidades educativas, con el objetivo de reforzar la prevención y facilitar la búsqueda de atención cuando se identifiquen situaciones de riesgo.

La estrategia también contempla la difusión de los servicios disponibles para quienes atraviesan una crisis emocional o requieren orientación inmediata.

En Nayarit se mantienen habilitados dos canales de atención durante las 24 horas. La Línea de la Vida puede ser contactada en el número 800 911 2000, mientras que la Línea de Intervención en Crisis de Nayarit brinda servicio en el 311 214 0101.

Con la incorporación de “El ABC de las Emociones” a los planteles educativos, la atención de la salud mental se trasladará también al entorno escolar, donde los brigadistas buscarán facilitar que las nuevas generaciones reconozcan señales de alerta, hablen sobre sus emociones y conozcan las alternativas de apoyo disponibles.