Con chile del que pica: ¿Cuándo es la Gran Elotiza Nacional en el Zócalo?

El Día Nacional del Maíz se celebra el 29 de septiembre, fecha que tradicionalmente marca el inicio de la cosecha de este producto. (Fotografía. Cuartoscuro)

A mí no me enamores con flores amarillas, mejor pregúntame: ¿quieres un elote con chile del que pica o del que no pica? Si eres de los que no perdonan el limón, la mayonesa, el queso y una buena dosis de chile, prepara el apetito, porque la Gran Elotiza Nacional llegará al Zócalo del Centro Histórico de la CDMX para celebrar a uno de los ingredientes esenciales de la cocina mexicana.

Sin embargo, no todo será darle la primera mordida al elote. La celebración también busca reconocer la importancia del maíz en la cultura, la gastronomía y la identidad de México, con actividades para conocer más sobre este alimento y descubrir la enorme variedad de platillos que pueden prepararse con él.

¿Cuándo y a qué hora será la Gran Elotiza Nacional?

La Gran Elotiza Nacional se realizará el martes 29 de septiembre en el Zócalo de la CDMX, como parte de las actividades por el Día Nacional del Maíz.

El evento comenzará a las 11:00 de la mañana y finalizará a las 19:00 horas, por lo que habrá 8 horas para recorrer las actividades preparadas para la celebración.

El encuentro es organizado por la Secretaría de Agricultura, dependencia que invitó a las personas a acudir al Zócalo para disfrutar de un elote y conocer más sobre uno de los alimentos que forman parte de la identidad culinaria de México.

La estación más cercana para llegar en transporte público es Zócalo/Tenochtitlan, de la Línea 2 del Metro, cuya salida se encuentra en la Plaza de la Constitución. Sin embargo, antes de acudir, es recomendable revisar posibles modificaciones al servicio o cierres en los alrededores del Centro Histórico.

¿Qué actividades habrá y qué podrás comer en la Gran Elotiza Nacional?

La Gran Elotiza Nacional forma parte de las actividades organizadas para conmemorar el Día Nacional del Maíz y busca destacar el valor cultural, gastronómico y social que este alimento tiene en México.

De acuerdo con la convocatoria oficial, el programa contempla juegos y dinámicas, además de una exposición sobre los distintos nombres que recibe el maíz en las lenguas indígenas del país, como una forma de mostrar la diversidad cultural relacionada con su cultivo y consumo.

Los asistentes también podrán participar en un mural interactivo, en el que tendrán la oportunidad de dejar mensajes y dibujos. A esto se sumará una presentación de recetas elaboradas con maíz como ingrediente principal, con el objetivo de mostrar algunas de las formas en las que este producto está presente en la gastronomía mexicana.

Sin embargo, los grandes protagonistas del evento serán los platillos y bebidas elaborados a base de maíz. Además de los tradicionales elotes hervidos y esquites acompañados con mayonesa, chile y queso, los asistentes podrán disfrutar de preparaciones como:

Tlacoyos.

Sopes.

Gorditas.

Tamales.

Atole.

¿Por qué el Día Nacional del Maíz se celebra el 29 de septiembre?

De acuerdo con la Secretaría de Agricultura, el Día Nacional del Maíz se celebra el 29 de septiembre, fecha que tradicionalmente marca el inicio de la cosecha de este alimento y que, en comunidades campesinas del centro del país, coincide con la aparición de las primeras mazorcas.

La celebración también coincide con el día de San Miguel Arcángel, considerado protector de la milpa en diferentes comunidades. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales señala que el 28 de septiembre se realiza en algunos sitios el axoxtia o enfloramiento de las milpas para agradecer los primeros elotes, mientras que al día siguiente distintas poblaciones honran a San Miguel.

La conmemoración contemporánea comenzó a tomar forma en 2009 con el movimiento “Sin Maíz No Hay País”, que impulsó el reconocimiento y la protección de la diversidad de los maíces mexicanos.

México es considerado centro de origen y domesticación de este cultivo. En el país se reportan 64 razas de maíz, de las cuales 59 son nativas y 5 fueron introducidas, mientras que su proceso de domesticación comenzó hace más de 7 mil años a partir de la selección y el cultivo de los teocintles.