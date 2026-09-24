Pemex tiene Deer Park en Texas, pero... ¿México puede traer su diésel si EU frena las exportaciones?

México tendría que recurrir a otros mercados si disminuyen las exportaciones de diésel desde Estados Unidos.

México podría enfrentar problemas de suministro de diésel si Estados Unidos limita las exportaciones de este combustible. El país consume alrededor de 400 mil barriles diarios y entre 30 y 50 por ciento de esa demanda se cubre con importaciones, de acuerdo con Rosanety Barrios, consultora independiente en Regulación y Política Energética.

Durante su participación en el Moody’s Inside LatAm México 2026, la especialista advirtió que México no cuenta con inventarios estratégicos de combustibles, por lo que estimó que el país solo tendría alrededor de 13 días de demanda de diésel considerando la capacidad de almacenamiento de Pemex y la infraestructura privada.

Ante este escenario, una de las alternativas sería recurrir a la producción de Deer Park, la refinería de Pemex ubicada en Texas.

¿Pemex puede usar el diésel que produce Deer Park?

Deer Park, la subsidiaria de Pemex ubicada en Houston, Texas, y adquirida en enero de 2022, tiene capacidad para procesar 340 mil barriles de crudo al día y produce alrededor de 90 mil barriles diarios de diésel, además de gasolina y turbosina.

Sin embargo, su producción no garantizaría que México pudiera recurrir automáticamente a ese diésel ante una eventual restricción estadounidense a las exportaciones.

Roxana Muñoz, vicepresidenta senior de calificaciones de Moody’s Ratings, explicó que Deer Park opera bajo las leyes y regulaciones de Estados Unidos. Por ello, si Washington establece una restricción a las exportaciones de diésel, la refinería tendría que sujetarse a esa medida.

“Es muy importante recordar que Deer Park es una empresa que está en Estados Unidos, que opera bajo la ley y regulaciones de Norteamérica”, explicó.

Las reservas de diésel no están disponibles en todo México

Ante este posible escenario, Rosanety Barrios advirtió que los 13 días de demanda de diésel no necesariamente significan que todo el combustible almacenado pueda utilizarse inmediatamente ante una contingencia.

Esto se debe a que la infraestructura y los inventarios no se encuentran distribuidos de acuerdo con las necesidades regionales de consumo.

Como ejemplo, mencionó a la Península de Yucatán, donde el diésel también es necesario para la generación eléctrica.

“Si el diésel está en Hermosillo, pues no quiere decir que vaya a estar disponible para la Península de Yucatán cuando lo requiera”, apuntó.

¿Qué pasaría si EU limita las exportaciones de diésel?

Estados Unidos es uno de las principales proveedores de diésel para México. Una reducción en las exportaciones obligaría al país a buscar el suministro en otros países.

Esto podría elevar los precios del combustible y presionar las finanzas públicas mexicanas, lo que llevaría al Gobierno a dar más estímulos fiscales para evitar ‘gasolinazos’.

Renzo Merino, vicepresidente de riesgo soberano de Moody’s Ratings, señaló que el impacto dependería de si el anuncio estadounidense se convierte en una política y de la forma en que sea implementada. También recordó que el aumento de los precios de los combustibles ya ha generado presiones sobre las cuentas fiscales mexicanas.

Al respecto, Rosanety Barrios indicó que ya existen conversaciones con el gobierno de Donald Trump para intentar que una eventual restricción a las exportaciones de diésel no afecte el comercio con México, debido a la dependencia energética entre ambos países.

Con información de Héctor Usla.