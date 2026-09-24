Cofepris autoriza uso de Lenacapavir en México: ¿Cómo funciona el tratamiento preventivo contra el VIH?

Lenacapavir es una alternativa de PrEP contra el VIH que se administra mediante dos inyecciones subcutáneas al año.

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) autorizó el registro sanitario de Lenacapavir, un medicamento indicado para la profilaxis preexposición (PrEP) contra el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) y cuya aplicación es semestral.

La autorización fue otorgada este jueves 24 de septiembre de 2026, luego de que el organismo evaluara la evidencia científica disponible sobre la calidad, seguridad y eficacia del medicamento.

Con este registro, México se incorpora al grupo de países que cuentan con Lenacapavir como alternativa para la prevención del VIH, entre ellos Estados Unidos, Brasil y países miembros de la Unión Europea.

¿Qué es Lenacapavir y cómo funciona contra el VIH?

Lenacapavir pertenece a una nueva generación de medicamentos contra el VIH y funciona de una manera distinta a otros antirretrovirales: es un inhibidor de la cápside, una estructura que protege el material genético del virus y las enzimas necesarias para su replicación.

El medicamento se une a la cápside del VIH e interfiere en diferentes etapas de su ciclo de vida. Entre otros efectos, dificulta el transporte del material genético viral hacia el interior de las células y afecta el ensamblaje y la maduración de nuevas partículas del virus.

De esta manera, Lenacapavir actúa directamente sobre el virus para impedir que se replique y se propague.

Es importante precisar que Lenacapavir no es una vacuna contra el VIH. A diferencia de una vacuna, no genera una respuesta inmunitaria para reconocer y combatir el agente infeccioso; permanece en el organismo y actúa directamente sobre el virus para impedir que se replique.

Dos inyecciones al año: ¿por qué es una alternativa a la PrEP diaria?

Una de las principales características de Lenacapavir es su duración prolongada. En lugar de depender de una pastilla todos los días, con este medicamento la PrEP contempla dos aplicaciones subcutáneas al año, con una dosis cada seis meses.

Este esquema puede facilitar la continuidad de la prevención para personas a quienes les resulta complicado mantener una toma diaria de medicamentos.

Los resultados de los ensayos clínicos que sustentaron las autorizaciones internacionales mostraron una elevada eficacia preventiva. En el estudio PURPOSE 1, por ejemplo, no se registraron nuevas infecciones por VIH entre las participantes que recibieron Lenacapavir durante el periodo principal de seguimiento.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) también ha incorporado Lenacapavir de acción prolongada entre las opciones de PrEP.

México ya estudiaba el uso de Lenacapavir desde 2023

El organismo regulador informó que desde 2023 ya había autorizado un protocolo de investigación para evaluar el uso de Lenacapavir de acción prolongada administrado por vía subcutánea dos veces al año como PrEP contra el VIH.

El estudio, identificado con el protocolo GS-US-528-9023, fue diseñado como un ensayo de fase 3, doble ciego, multicéntrico y aleatorizado.

La investigación evaluó la eficacia y seguridad del medicamento en hombres cisgénero, mujeres transgénero, hombres transgénero y personas de género no binario de 16 años o más que tienen relaciones sexuales con parejas de sexo masculino y presentan riesgo de infección por VIH.