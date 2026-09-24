Ejército detiene a ‘El Niño’, jefe de plaza de ‘La Mayiza’ en Sonora, vinculado al tráfico de fentanilo

¿Quién es 'El Niño'? Ejército lo detiene en Mexicali y lo vinculan con La Mayiza. (Sedena)

El Ejército mexicano detuvo a Ernesto Enrique ‘N’, alias ‘El Niño’, en Mexicali, Baja California, presunto jefe de plaza de ‘La Mayiza’ en Puerto Peñasco, Sonora, informaron este 24 de septiembre.

Con información del Comando Norte de Estados Unidos, las autoridades detuvieron al líder vinculado con el Cártel de Sinaloa y señalado por operar en Mexicali y Los Mochis, Sinaloa.

De acuerdo con información de inteligencia, ‘El Niño’ sería responsable del tráfico de drogas y armas entre México y Estados Unidos.

Además, Ernesto Enrique ‘N’ es considerado un colaborador cercano de Juan José Ponce Félix, también conocido como ‘El Ruso’, líder del brazo armado ‘Los Rusos’, bajo las órdenes de La Mayiza.

“Derivado del intercambio de información con el Comando Norte de los E.U.A. y trabajos de Inteligencia Militar Central de la Secretaría de la Defensa Nacional (...) se logró la detención de Ernesto Enrique N (a) “Niño”, con una persona más”, se lee en el comunicado de la Defensa.

¿Cuáles son los delitos que le imputan a ‘El Niño’?

Ernesto Enrique ‘N’, ‘El Niño’, cuenta con una orden de aprehensión por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio para la venta de fentanilo.

En el momento de la detención de ‘El Niño’, los elementos castrenses aseguraron droga, armamento y diversas municiones.

Ernesto Enrique ‘N’ fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Mexicali, Baja California, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

¿Quiénes son ‘Los Rusos’, grupo vinculado a La Mayiza?

‘Los Rusos’ es uno de los brazos armados de ‘La Mayiza’, facción del Cártel de Sinaloa que en las últimas semanas fue debilitada por diferentes detenciones.

Este grupo delictivo controla la ruta para el tráfico de drogas desde Mexicali hacia Estados Unidos. Desde 2012, Juan José, ‘El Ruso’, trabajaba de manera directa para Ismael ‘El Mayo’ Zambada García, de acuerdo con informes de inteligencia de autoridades estadounidenses.

En sus inicios, ‘El Ruso’ comandaba un grupo de sicarios que tenía como base un rancho de su propiedad, ubicado en Culiacán, Sinaloa. El grupo armado ganó poder al cometer secuestros, torturas y homicidios para proteger los intereses de ‘El Mayo’.

El grupo evolucionó hasta consolidarse como brazo armado y, tras la detención de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, ‘Los Rusos’ decidieron romper relaciones con ‘Los Chapitos’ y quedar bajo las órdenes de ‘El Mayo’.

La facción que comanda Juan José, ‘El Ruso’, es descrita por las agencias de seguridad estadounidenses como una estructura “despiadada y violenta”, responsable de traficar cantidades masivas de drogas que alimentan la crisis de adicciones en Estados Unidos.