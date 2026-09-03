El ‘garage’ de lujo de ‘Los Rusos’: Así son los 39 autos decomisados tras la captura de ‘El Amarillo’

Los vehículos fueron localizados como parte de las acciones de investigación e inteligencia contra la facción de Los Rusos.

La captura de Govén Ulises ‘N’, alias ‘El Amarillo’ o ‘El Gobén’, identificado como jefe de plaza de ‘Los Amarillos’, durante un operativo en Puebla derivó en el aseguramiento de 39 vehículos de alta gama localizados por autoridades federales.

El hallazgo del ‘garaje de lujo’ ocurrió durante cinco cateos realizados en los municipios de Puebla y San Andrés Cholula, donde también fueron decomisados dos armas cortas, cartuchos, cargadores, teléfonos celulares y drogas.

Durante las diligencias fueron detenidas cuatro personas, entre ellas Govén Ulises ‘N’, quien es señalado de liderar la célula criminal de ‘Los Amarillos’ con presencia en Acapulco, Guerrero. Dicha organización está vinculada con el grupo delictivo ‘Los Rusos’ que, a su vez, mantiene una alianza estratégica con el Cártel de Caborca.

El operativo fue encabezado por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

¿Qué sabemos de los 39 autos de lujo asegurados?

Tras la detención de ‘El Amarillo’, autoridades poblanas aseguraron un total de 39 automóviles de lujo en la agencia Dimont, ubicada en la Vía Atlixcáyotl, como parte de cinco cateos simultáneos desplegados en Puebla y San Andrés Cholula.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, los vehículos fueron localizados como parte de las acciones de investigación e inteligencia desplegadas contra la célula que, según las autoridades, estaría relacionada con delitos como venta de droga, homicidio, secuestro y extorsión.

El aseguramiento ocurrió en el contexto de un operativo realizado en Lomas de Angelópolis, una de las zonas residenciales de mayor plusvalía de Puebla, donde las fuerzas de seguridad ubicaron un inmueble utilizado por integrantes de la organización.

Autoridades aseguraron 39 vehículos de alta gama durante el operativo realizado en Puebla y San Andrés Cholula. (Gabinete de Seguridad)

Govén Ulises ‘N’, alias ‘El Amarillo’, fue detenido en Lomas de Angelópolis junto con otros dos hombres señalados como sus escoltas. (Gabinete de Seguridad)

¿Quién es ‘El Amarillo’ y qué relación tiene con ‘Los Rusos’?

La célula de ‘Los Amarillos’ tiene presencia en Acapulco, Guerrero, y estaría vinculada operativamente con ‘Los Rusos’, grupo delictivo activo en Guerrero al que se le atribuyen delitos como extorsión, cobro de cuotas y narcomenudeo.

Las investigaciones ubican el principal radio de operación de ‘El Gobén’ en la Zona Diamante de Acapulco, además de áreas como La Poza, Llano Largo, Puerto Marqués y El Coloso.

Según los señalamientos, esta célula habría participado en esquemas de extorsión y cobro de cuotas contra empresarios hoteleros, restauranteros, prestadores de servicios turísticos y transportistas. También se le atribuyen la comisión de delitos graves como secuestros y homicidios.

Autoridades aseguraron 39 automóviles de lujo en la agencia Dimont, ubicada sobre la Vía Atlixcáyotl, en Puebla. (Gabinete de Seguridad)

El operativo incluyó cinco órdenes de cateo y el aseguramiento de armas, drogas, cartuchos, cargadores y teléfonos celulares. (Gabinete de Seguridad)

La célula de ‘Los Amarillos’, vinculada con ‘Los Rusos’, es señalada por autoridades por su actividad delictiva en Acapulco, Guerrero. (Gabinete de Seguridad)

Así fue la detención de ‘El Amarillo’ en Puebla

Govén Ulises ‘N’ fue detenido la mañana de este jueves 3 de septiembre en Lomas de Angelópolis, donde las autoridades desplegaron un operativo para cumplimentar una orden de cateo.

Además de Govén Ulises ‘N’, fueron detenidos dos hombres señalados como sus escoltas. Uno de los detenidos contaba con una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, de acuerdo con el comunicado conjunto del Gabinete de Seguridad.

Los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente a fin de determinar su situación jurídica.