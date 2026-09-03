Brutal novatada en Ciudad Victoria deja a estudiante hospitalizado; Fiscalía ya investiga el caso

El estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria ingresó inconsciente a un hospital de Ciudad Victoria.

VICTORIA, Tam., 3 de septiembre.- La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJT) abrió una carpeta de investigación por la presunta agresión contra un estudiante universitario, quien ingresó inconsciente a un hospital de Ciudad Victoria después de, según su declaración, haber sido sometido a una novatada por parte de un grupo de alumnos.

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía, el estudiante fue trasladado a un hospital por personal de enfermería de la institución educativa donde estudia.

El joven ingresó inconsciente y presentó una aparente crisis convulsiva, por lo que recibió atención médica y permanece bajo valoración clínica.

Estudiante denuncia agresión durante novatada

Como parte de las primeras investigaciones, el estudiante de primer semestre de Medicina Veterinaria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), campus Ciudad Victoria, manifestó que habría sido sometido a una presunta novatada por un grupo de estudiantes.

Según su declaración, los jóvenes lo habrían golpeado y sometido a diversos actos, aunque será la investigación la que permita establecer qué ocurrió y determinar si existe alguna responsabilidad penal.

De acuerdo con reportes de N+, los familiares del joven narraron que fue sometido a actos de humillación frente a estudiantes, maestros y personal administrativo. Le lanzaron huevos, sangre de animales y excremento. También lo habrían obligado a comer chile habanero pese a que él advirtió ser alérgico.

La FGJT inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer las circunstancias en las que el estudiante resultó lesionado.

Las autoridades también buscan identificar a las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos y determinar, en su caso, las responsabilidades que conforme a derecho correspondan.

La Fiscalía señaló que las investigaciones se encuentran en una etapa inicial.

¿Qué dice la ley sobre las novatadas en México?

En el país, las novatadas y rituales de iniciación con violencia, humillación o tratos degradantes están prohibidas oficialmente por las autoridades educativas y reglamentos militares.

Si bien estas prácticas no están tipificadas como un delito en la legislación federal, cuando estas implican agresiones físicas, psicológicas, sexuales o cualquier otra forma de violencia, pueden derivar en responsabilidades administrativas, civiles o penales.

La Ley General de Educación vigente, con reformas al 15 de enero de 2026, establece que las autoridades educativas deben prevenir y atender la violencia dentro del entorno escolar y garantizar la protección y el cuidado necesarios para preservar la integridad física, psicológica y social de los estudiantes.

Tras la muerte de Dafne Zapata Quintos en julio de este año, surgió la propuesta denominada Ley Dafne, que busca reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes en academias militarizadas, campamentos y otros espacios de formación.

Entre sus planteamientos está prohibir las novatadas, los castigos físicos, la tortura y los ejercicios extremos que pongan en riesgo la integridad de los menores.