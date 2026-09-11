Detienen a objetivo prioritario de ‘Los Tatus’, célula acusada de extorsión y homicidios en CDMX

‘Los Tatus’ son señalados por autoridades de CDMX por homicidio, extorsión y narcomenudeo.

José ‘N’, alias ‘Odek’, identificado como presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de ‘Los Tatus’, fue detenido junto con una mujer, también integrante del grupo criminal, durante un cateo realizado en un inmueble de la alcaldía La Magdalena Contreras.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, ‘Odek’ era considerado un objetivo prioritario por su presunta participación en la célula dedicada al homicidio, la extorsión, así como a la compra, venta y distribución de droga en la demarcación.

Cateo en El Ocotal deja dos detenidos y armas aseguradas

La detención ocurrió como resultado de trabajos de investigación e inteligencia realizados por elementos de la SSC, en coordinación con agentes de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina y con apoyo de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Marina (Semar).

Las autoridades cumplimentaron una orden de cateo en un domicilio ubicado en la calle Prolongación Carbonera, colonia El Ocotal, donde localizaron y detuvieron a José ‘N’, de 30 años, y a Brenda ‘N’, de 27 años.

Durante la diligencia fueron aseguradas 119 dosis de posible marihuana y dos armas de fuego.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y trasladados, junto con los objetos asegurados, ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

Líder de ‘Los Tatus’ ya había ingresado al Sistema Penitenciario de CDMX

La SSC informó que José ‘N’ cuenta con un antecedente de ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México registrado en 2025.

En ese momento, fue ingresado por delitos contra la salud, específicamente narcomenudeo con fines de comercio, además de robo agravado en grado de tentativa.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, identificó a ‘Odek’ como presunto operador de primer nivel de la célula delictiva de ‘Los Tatus’, a la que las autoridades relacionan con extorsiones, homicidios y actividades de compra, venta y distribución de narcóticos en La Magdalena Contreras.

La SSC indicó que el grupo también estaría vinculado con el cobro de piso a comerciantes de la demarcación.

Las autoridades precisaron que tanto José ‘N’ como Brenda ‘N’ son consideradas presuntas responsables mientras continúe el proceso correspondiente. Ambos se presumen inocentes y serán tratados como tales hasta que exista una sentencia que determine su responsabilidad penal.