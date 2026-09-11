(VIDEO) De amortiguadores a facias: Aseguran 150 toneladas de autopartes en Xochimilco; hay 6 detenidos

Aseguran 150 toneladas de autopartes, por lo que fueron detenidos seis hombres en Xochimilco. (Foto: @PabloVazC)

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX aseguraron aproximadamente 150 toneladas de autopartes durante un cateo realizado en una bodega de la alcaldía Xochimilco, donde fueron detenidos seis hombres, posiblemente vinculados con el almacenamiento, desmantelamiento y venta de vehículos robados.

El cateo se realizó como parte de la Estrategia Integral Contra el Robo de Autopartes y Vehículos y de los trabajos de investigación e inteligencia de las autoridades.

En el inmueble, ubicado sobre avenida Aquiles Serdán, en la colonia Las Ánimas Santiago Tulyehualco, los policías localizaron una gran cantidad de componentes automotrices, entre ellos cajas de dirección, ejes delanteros y traseros, puertas, facias, amortiguadores, vidrios, parabrisas, puentes vehiculares y cofres, entre otras piezas.

Además de las autopartes, las autoridades aseguraron un arma de fuego, seis cartuchos útiles, 15 envoltorios con una sustancia blanca similar a la metanfetamina y ocho teléfonos celulares.

En el lugar fueron detenidos seis hombres, de 19, 21, 38, 46, 47 y 55 años, quienes, de acuerdo con la SSC de CDMX, posiblemente forman parte de un grupo dedicado al almacenamiento, desmantelamiento y comercialización de vehículos robados en la Ciudad de México y el Estado de México, así como a la reventa de autopartes.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Catean estacionamiento en Iztapalapa por robo de un vehículo

Como parte de las investigaciones por el robo de un vehículo, agentes de la SSC realizaron otro cateo, esta vez en un estacionamiento de la colonia Xalpa, en la alcaldía Iztapalapa.

En ese inmueble fueron aseguradas tres placas, dos chasises, un permiso para circular y un motor automotriz. El lugar también quedó bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las investigaciones.

La SSC señaló que estas acciones forman parte de los trabajos coordinados para combatir el robo de vehículos y autopartes, así como detectar inmuebles utilizados para el almacenamiento, desmantelamiento y comercialización de unidades y componentes de procedencia ilícita.