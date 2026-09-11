¿Ya visitó la Acrópolis? ‘Hormiga’ González relata cómo es su vida en Grecia: ‘He ido a entrenar y a la casa’

Si no quieres llevar tu PC con el teclado del anime de Frieren, acá te lo cuidamos, crack. Armando ‘La Hormiga’ González ya comenzó a demostrar su olfato goleador con el Olympiacos en el futbol griego, pero fuera de la cancha todavía atraviesa el proceso de adaptarse a su nueva vida lejos de México, donde las tortillas y sus consolas son algunas de las cosas que más extraña.

El delantero mexicano, fanático del anime Blue Lock, inició su aventura europea con 3 goles en sus primeros partidos con el conjunto griego, después de pasar varios meses sin marcar con las Chivas de Guadalajara antes de su salida.

Entre partidos, entrenamientos, alimentación, videojuegos y llamadas con su familia, González contó cómo lleva su día a día desde su llegada a Grecia.

¿Cómo vive ‘La Hormiga’ González sus primeros días en Grecia?

En conversación con el periodista Omar Villarreal, ‘La Hormiga’ González explicó que, después de los partidos, necesita comer sin importar la hora para favorecer su recuperación física, especialmente durante periodos con varios encuentros en pocos días.

El pollo, el camote y la ensalada griega forman parte de su dieta para recuperar energía y cumplir con las exigencias de un futbolista profesional, aunque controla cuidadosamente las porciones. Sin embargo, hay un alimento mexicano que todavía no logra sustituir: ‘Las tortillas, yo creo que es lo que más extraño’.

El atacante también reconoció que extraña comer tacos de huevo, uno de los pequeños placeres de su vida en México que dejó atrás al mudarse a Europa.

Fuera de la cancha, González también comienza a sentir el reconocimiento de los aficionados de Olympiacos: “Muy feliz. Muy contento que toda la gente me quiera así. Yo solo trato de dar mi mejor esfuerzo”, expresó.

Su familia permanece cerca pese a la distancia. El delantero mantiene comunicación constante con sus hermanos y su madre, mientras su hermana comenzó a buscar vuelos prácticamente desde su llegada para poder visitarlo en Grecia.

A pesar de vivir en uno de los principales destinos turísticos de Europa, ‘La Hormiga’ todavía no conoce sitios emblemáticos como la Acrópolis o el Partenón: ‘Todavía no, ha sido entrenar y a la casa". aseguró.

Para sus momentos libres, los videojuegos también forman parte de su vida cotidiana. Aunque dejó su PC gamer, Armando González llevó consigo su Nintendo Switch y se compró un Poga, un maletín portátil que incluye una PlayStation 5 y una pantalla. Además, espera que su madre pueda llevarle su Xbox desde México.

Recientemente, ‘La Hormiga’ subió un video en redes sociales en el que se veía parte de su colección de anime, con mangas y figuras Funko de personajes de series como Blue Lock, Dragon Ball, Demon Slayer y Naruto.

Además, presumió su espacio gamer, donde se puede ver su PC blanca con luces LED en el interior, así como su teclado y mousepad con imágenes del anime Frieren: Más allá del viaje, cuya tercera temporada se estrenará en 2027.

¿Cómo le ha ido a ‘La Hormiga’ González con el Olympiacos?

Armando ‘La Hormiga’ González debutó oficialmente con Olympiacos el pasado 30 de agosto ante Asteras Tripolis, en la Superliga de Grecia. Ingresó durante el segundo tiempo y estuvo cerca de estrenarse como goleador, pero uno de sus remates terminó en el travesaño en los minutos finales.

Su primer gol llegó pocos días después. El mexicano recibió su primera titularidad contra AEL Larissa en la Copa de Grecia y respondió con un cabezazo para abrir el marcador en la goleada de 4-0 de Olympiacos.

Después participó en el empate 1-1 frente a Volos por la Superliga antes de volver a encontrarse con el mismo rival en la Copa de Grecia.

En ese segundo enfrentamiento contra Volos firmó hasta ahora su actuación más destacada: logró un doblete y una asistencia en la victoria 3-2 en casa.

El siguiente reto para González será el partido de Olympiacos contra OFI Creta este 12 de septiembre, una nueva oportunidad para trasladar a la Superliga el rendimiento goleador que mostró en la Copa.

¿Cuánto pagó Olympiacos por ‘La Hormiga’ González?

Armando González dio el salto al futbol europeo tras el acuerdo entre Olympiacos y Chivas, equipo con el que se consolidó en la Liga MX y gracias al cual se ganó un lugar en la convocatoria de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

La operación se cerró en alrededor de 12 millones de dólares, con todo y variables, por el 80 por ciento de los derechos del futbolista, mientras Guadalajara conservó el 20 por ciento restante, lo que permitiría al conjunto tapatío recibir una parte de una eventual venta futura.

Olympiacos hizo oficial la contratación de Armando González el 22 de agosto de 2026. Desde entonces, ‘La Hormiga’ ya celebró sus primeros goles, comenzó a ganarse el cariño de los aficionados y poco a poco se adapta a su nueva vida en Grecia, aunque todavía hay cosas de México que no puede reemplazar, como unas tortillas para hacerse su taco de huevo.