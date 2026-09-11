¡Duelo de invictas! América vs. Tigres: ¿Cuándo y dónde ver EN VIVO la Jornada 7 de la Liga MX Femenil?

Las 'Águlas' del América llegan a su enfrentamiento de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil como líderes del Grupo B y como las máximas goleadoras del torneo. [Fotografía. EFE, Liga MX Femenil]

¿Quién perderá el invicto? La Liga MX Femenil continúa con la Jornada 7 del Apertura 2026, que tendrá como principal atractivo el enfrentamiento entre América y Tigres, líderes de sus respectivos grupos y únicos equipos con paso perfecto en el campeonato, tras sumar seis triunfos.

Las ‘Águilas’ llegan con la mejor ofensiva del campeonato, con 30 goles anotados, con Geyse da Silva como líder de goleo y con Scarllet Camberos nominada al Balón de Oro femenil. Enfrente tendrán a unas ‘Amazonas’ que buscarán tomar revancha de la derrota en el Campeón de Campeonas ante las de Coapa.

La séptima fecha también presenta el enfrentamiento entre las Chivas de Guadalajara y Rayadas de Monterrey, segundos lugares de sus respectivos sectores, además de partidos importantes para clubes que buscan mantenerse dentro de los primeros cuatro puestos, como FC Juárez y Pumas.

Calendario de la Jornada 7 de Liga MX Femenil: partidos, horarios y dónde ver EN VIVO

La actividad de la Jornada 7 de la Liga MX Femenil comenzará este viernes 11 de septiembre y concluirá el lunes 14. Cruz Azul vs. Pumas y Atlas vs. Atlante serán los encargados de inaugurar esta fecha.

La ‘Máquina’ Celeste, Cruz Azul, abre la jornada después de vencer 2-0 a Querétaro, resultado con el que llegó a 9 puntos, aunque permanece en el sexto lugar del Grupo A. Las universitarias se encuentran en el cuarto puesto del Grupo B, también con 9 unidades, y buscan recuperarse del descalabro 2-1 ante América de la semana pasada.

Más tarde, Atlas y Atlante se enfrentan con la necesidad de recuperar terreno en el torneo. Las rojinegras ocupan el séptimo puesto del Grupo B con 5 puntos, después de caer por goleada en el Clásico Tapatío contra Guadalajara. Atlante es octavo del Grupo A con 3 unidades y llega tras perder 1-0 frente a FC Juárez.

Uno de los principales encuentros del sábado enfrenta a los segundos lugares de cada sector. Chivas de Guadalajara, con 12 puntos en el Grupo B, recibe a unas Rayadas que suman 15 en el Grupo A. Ambas escuadras llegan tras golear en sus últimos compromisos: Chivas derrotó 4-0 al Atlas, mientras que Monterrey hizo lo propio con un 5-1 sobre Toluca.

FC Juárez tiene una oportunidad de sumar puntos importantes para mantenerse en el cuarto lugar del Grupo A ante un equipo que no ha conseguido unidades en el campeonato. Las Bravas vienen de vencer 1-0 al Atlante, mientras que Necaxa perdió 2-0 ante el Atlético de San Luis en casa.

El domingo comienza con un duelo entre equipos necesitados de puntos. Puebla y Querétaro suman 3 unidades cada uno en sus respectivos grupos. ‘La Franja’ es octava del Grupo B y viene de caer 5-2 frente a León; Gallos Blancos ocupa el último lugar del Grupo A tras su derrota ante Cruz Azul.

Sin embargo, el plato fuerte de la jornada es el América vs. Tigres, un enfrentamiento entre los únicos clubes que mantienen el paso perfecto en el Apertura 2026. Ambos acumulan 18 puntos, producto de 6 victorias, aunque las ‘Águilas’ lideran el Grupo B con diferencia de +27 y las ‘Amazonas’ encabezan el Grupo A con +18.

El partido también enfrenta a la mejor ofensiva contra la mejor defensa del torneo. Las ‘Águilas’ del América han marcado 30 goles y solo han recibido tres, mientras que el equipo de Pedro Martínez suma 19 tantos y apenas ha permitido uno. Además de Geyse da Silva, autora de 11 goles, Tigres cuenta entre sus máximas anotadoras con Diana Ordóñez, con 6, y Maricarmen Reyes, con 5. América llega tras imponerse a Pumas, mientras que las felinas derrotaron 3-0 a Santos Laguna.

La jornada dominical concluirá con el duelo entre Atlético de San Luis y Santos Laguna. Las potosinas ocupan el tercer lugar del Grupo B, con 12 puntos, después de vencer al Necaxa. Por su parte, Santos marcha séptimo en el Grupo A y llega tras caer ante uno de los equipos líderes del campeonato.

Para el lunes, Toluca y Tijuana buscan subir escalones en sus grupos. Las Diablas ocupan el tercer lugar del Grupo A con 13 puntos, pero vienen de sufrir su primera derrota del campeonato tras caer por goleada ante las Rayadas. Las Xolas, sextas del Grupo B, llegan con un panorama favorable tras vencer 3-1 al Pachuca.

Finalmente, la jornada la cierran las Tuzas del Pachuca cuando reciban a León. Las hidalguenses son quintas del Grupo B con 7 puntos y necesitan recuperarse de la derrota frente a Tijuana. Las Esmeraldas también aparecen en el quinto puesto, pero del Grupo A, con 9 unidades, después de golear a la Franja del Puebla.

Tabla de posiciones de la Liga MX Femenil Apertura 2026

Después de 6 fechas, Tigres domina el Grupo A con paso perfecto y 18 puntos, seguido por Rayadas con 15 y Toluca con 13. FC Juárez completa los primeros cuatro lugares con 12 unidades.

En el Grupo B, América lidera el sector con pleno de victorias, seguido por las Chivas de Guadalajara y Atlético de San Luis, ambos con 12 puntos. Pumas ocupa la cuarta posición con 9 unidades.

América Femenil Geyse da Silva, de América, llega como la actual líder de goleo de la Liga MX Femenil.

¿Quiénes lideran la tabla de goleo del Apertura 2026 de la Liga MX Femenil?

Geyse da Silva se separó del resto de las goleadoras durante las primeras 6 jornadas. La atacante del América acumula 11 tantos, 5 más que sus principales perseguidoras.

Enyerliannys Higuera, del Atlético de San Luis; Diana Ordóñez, de Tigres, y Stephanie Ribeiro, de Pumas, registran 6 goles cada una. Maricarmen Reyes completa los primeros cinco lugares con 5 tantos.