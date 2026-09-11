Jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX: ¿Dónde y a qué hora ver los partidos EN VIVO?

Estos son los partidos de la jornada 8 del Apertura 2026 de Liga MX. (Foto: Cuartoscuro/Shutterstock)

El Apertura 2026 de la Liga MX continúa con la Jornada 8, una fecha que tiene varios encuentros atractivos, entre ellos el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres y el Clásico Joven entre Cruz Azul y América.

La octava fecha del torneo comienza este viernes 11 de septiembre y se extiende hasta el lunes 14, debido a que nueve partidos fueron distribuidos en cuatro días. Chivas de Guadalajara también tiene una prueba importante cuando reciba a Pumas en el Estadio Akron.

El Club América llega como líder de la clasificación, aunque con un partido menos que varios de sus perseguidores debido a los encuentros que fueron reprogramados por la participación de algunos clubes en la Leagues Cup 2026. Mientras tanto, Chivas ocupa el segundo lugar y busca mantener el buen momento que mostró en la Jornada 7.

Toluca llega con el impulso anímico de haber salido campeón de la Leagues Cup 2026 ante el Monterrey de Matías Almeyda, quien necesita la victoria contra su rival más acérrimo para tener una oportunidad de salir de la mitad de la tabla y pelear las posiciones de arriba.

El club América enfrenta a Cruz Azul. [Fotografía. Cuartoscuro]

Hora y transmisión de los partidos de la jornada 8 de la Liga MX del Apertura 2026

La jornada 8 del Apertura 2026 de la Liga MX se lleva a cabo del viernes 11 al lunes 14 de septiembre. Los primeros dos días del fin de semana futbolero se llevan a cabo tres partidos, el domingo dos y el lunes uno más para cerrar la jornada.

Estos son los partidos de la Jornada 8 en el futbol mexicano, con horarios del centro de México:

Tabla general del Apertura 2026

América es líder con 16 puntos, seguido por Chivas con 14 unidades. Toluca, Tijuana y Atlas completan los primeros cinco lugares.

Cabe recordar que la clasificación tiene partidos pendientes, por lo que algunos clubes cuentan con seis encuentros disputados y otros con siete.

Además, Pumas y León podrían presentar un desgaste físico mayor, pues este 10 de septiembre jugaron un partido pendiente de la Jornada 7 debido a que los Esmeralda jugaron el partido por el tercer lugar de la Leagues Cup ante América.

Tabla de goleo del Apertura 2026

La pelea por el título de goleo tiene a Salomón Rondón como líder. El delantero de Pachuca suma siete anotaciones y tomó distancia de Lucas Ocampos, quien registra cinco tantos con Monterrey, el equipo más goleador del torneo con 13 anotaciones, seguido por el Club América, Chivas de Guadalajara y Toluca, las tres escuadras empatadas con 12 tantos.

Aunque Salomón Rondón clava los goles, los ‘Tuzos’ necesitan una mayor consistencia y labor defensiva para ganar sus encuentros y llevarse a casa los tres puntos para colocarse encima en la tabla. Actualmente se encuentran en el lugar 11.

Ricardo Marín, Roberto Alvarado, ambos de las Chivas de Guadalajara, Gilberto Mora, Santiago Homenchenko y Julián Carranza aparecen con cuatro goles cada uno.

Así marcha la tabla de goleo antes de la Jornada 8: