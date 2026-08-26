⁠'Me cerraron las puertas’: César ‘Chino’ Huerta explica por qué no siguió en Europa

César Huerta aseguró que el Anderlecht de Bélgica lo separó del primer equipo, luego de comentarle que no contaban con él para la temporada. [Fotografía. Cuartoscuro]

A rehacerse en C.U. El extremo derecho César ‘Chino’ Huerta está de regreso en México para firmar con Pumas de la UNAM de cara al Apertura 2026 de la Liga MX, después de su paso por el Anderlecht de Bélgica, una etapa que terminó cuando el club le comunicó que ya no entraba en sus planes y lo separó del primer equipo.

El futbolista mexicano reconoció que su intención era mantenerse en Europa. Sin embargo, explicó que únicamente recibió propuestas que no se transformaron en ofertas concretas para continuar su carrera en el viejo continente.

Ante los medios de comunicación, ‘Chino’ Huerta reconoció que lo más difícil fue poner en pausa el sueño europeo que comenzó en enero de 2025, cuando dejó a los universitarios para fichar por el Anderlecht.

¿Por qué César Huerta dejó Europa para regresar a Pumas?

El ‘Chino’ Huerta explicó que buscó mantenerse en Europa hasta los últimos días del mercado de fichajes, pese a que el Anderlecht ya le había comunicado que no formaba parte de sus planes.

“Por ahí se ha hablado mucho de que tuve que aferrarme un poco más allá y lo hice. Me esperé hasta casi el cierre del mercado, que es en cinco días, para ver si me salía una opción”, explicó.

El nuevo refuerzo de los Pumas, dirigidos por Esteban Solari, reveló que atravesó semanas complicadas después de que el conjunto belga tomó la decisión de separarlo del grupo. A pesar de esa situación, mantuvo la esperanza de encontrar otro equipo que le permitiera continuar en el futbol europeo.

“En el club me cerraron las puertas, me dijeron que no contaban conmigo. Me separaron del grupo, entonces pasé semanas difíciles, pero con la ilusión de poder conseguir alguna oportunidad allá; no la conseguí”, señaló.

Su paso por Bélgica comenzó en enero de 2025, cuando fue fichado por el Anderlecht. Huerta tuvo un arranque prometedor, aunque posteriormente las lesiones afectaron su continuidad, entre ellas una pubalgia que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. En total, el mexicano disputó 38 partidos oficiales con el conjunto belga y marcó cinco goles.

César Huerta tendrá su segunda etapa con los Pumas de la UNAM. (Mexsport)

¿Qué dijo ‘Chino’ Huerta sobre su regreso a Pumas?

Sobre su regreso a los actuales subcampeones de la Liga MX, César Huerta señaló que la decisión fue sencilla debido a la relación que mantiene con el club y al interés que mostró Pumas por concretar su fichaje.

“Estar en Pumas fue fácil la decisión. Abandonar ahí por un tiempo mi sueño, por todo lo que he pasado, creo que eso fue la parte difícil, pero Pumas me lo puso muy fácil”, declaró.

El atacante también considera que todavía tiene asuntos pendientes con el cuadro universitario y destacó el interés que encontró para comenzar una segunda etapa en C.U.

“Hablé con Solari y él me mostró las ganas de querer contar conmigo. Yo le expresé también que estaba haciendo todo lo posible por poder integrarme al grupo, a ver, a sumarle”, indicó Huerta.

¿Cómo fue la primera etapa del ‘Chino’ Huerta con Pumas?

César Huerta llegó a Pumas para el Apertura 2022 después de pasar por clubes como Chivas, Zacatepec, Morelia y Mazatlán. Su primer torneo funcionó como un periodo de adaptación, pero posteriormente encontró la regularidad que había buscado durante los primeros años de su carrera.

Su consolidación llegó en 2023. Huerta se convirtió en uno de los principales referentes ofensivos del conjunto universitario. Uno de los momentos que marcaron su primera etapa ocurrió en los cuartos de final del Apertura 2023 contra Chivas.

El atacante anotó frente a su antiguo equipo y festejó mostrando una camiseta con la frase ‘Re-Hecho en C.U.’, en referencia al crecimiento que experimentó tras incorporarse a Pumas y como homenaje a una de las celebraciones de Jaime Lozano, exdirector técnico de la Selección Mexicana.

Su rendimiento también le abrió las puertas de la Selección Mexicana. Huerta debutó con el conjunto tricolor en septiembre de 2023 ante Australia y marcó el gol que selló el empate 2-2.

Durante su primera etapa con Pumas disputó 87 partidos oficiales, anotó 20 goles y aportó 16 asistencias. Además, participó con el equipo en tres liguillas consecutivas, con una aparición en semifinales y dos eliminaciones en cuartos de final.

Su paso por C.U. terminó en enero de 2025, cuando fue transferido al Anderlecht. Ahora, un año y medio después, César Huerta buscará reencontrar su mejor versión en el equipo donde vivió la etapa más destacada de su carrera.