‘¡Oh, Universidad!’: Pumas confirma a Esteban ‘Tano’ Solari como su DT para el Apertura 2026

Esteban Solari apuesta por la comunicación, la identidad de grupo y un entorno de confianza para sus futbolistas. (Foto: Cuartoscuro/ Imagen generada con IA Gemini)

Esteban Solari fue elegido como nuevo director técnico de Pumas tras la salida de Efraín Juárez. El argentino volverá a Ciudad Universitaria, ahora desde el banquillo, después de su etapa como futbolista y de un recorrido como entrenador en distintos países.

“El Club Universidad Nacional informa que Esteban Solari es el nuevo entrenador del primer equipo varonil de Pumas”, escribieron en redes sociales. Además, recordaron que Solari fue jugador de Pumas en 2007 y 2008.

Pumas se quedó sin entrenador apenas unas semanas después de disputar la final del Clausura 2026. El conjunto universitario perdió el título ante Cruz Azul y poco después Efraín Juárez decidió emprender un nuevo reto fuera del futbol mexicano.

La llegada de Solari se convirtió en una posibilidad desde que concluyó su relación con Pachuca. El argentino no renovó con los Tuzos pese a alcanzar las semifinales del torneo, situación que abrió la puerta para su regreso al club auriazul.

¿Quién es Esteban Solari, el nuevo DT de Pumas?

Esteban Solari proviene de una familia ligada históricamente al futbol. Antes de iniciar su carrera como entrenador, construyó un largo recorrido como delantero profesional en diferentes ligas de Europa, Asia y América.

Como futbolista se caracterizó por ser un atacante de área. Alcanzó uno de sus mejores momentos en el APOEL de Chipre, donde fue goleador, campeón y elegido como el jugador más valioso del campeonato.

Con el conjunto chipriota también disputó los cuartos de final de la UEFA Champions League frente al Real Madrid. Además, terminó como máximo anotador del torneo con el Skoda Xanthi de Grecia.

Su carrera también incluyó pasos por Bélgica, China y México. En el futbol mexicano defendió los colores de Pumas entre 2007 y 2008, etapa en la que también destacó por su capacidad goleadora y por la entrega que mostró dentro del terreno de juego.

Durante ese periodo construyó una relación cercana con la institución universitaria y conoció de primera mano el entorno que rodea al club y a la afición auriazul.

Tras retirarse como jugador, inició una nueva etapa vinculada al desarrollo de talento. Su recorrido fuera de la cancha comenzó en Rosario Central, donde trabajó durante cuatro años en la secretaría técnica del club. Más tarde se incorporó a las selecciones juveniles de Argentina.

Formó parte del cuerpo técnico de las categorías Sub-20 y Sub-23 de Argentina durante más de cuatro años junto a Fernando Batista. En ese proceso participó en la formación de futbolistas que posteriormente fueron campeones del mundo.

Su primera experiencia como director técnico principal llegó con el Johor Darul Ta’zim de Malasia. Al frente del club consiguió la Superliga, la Copa de Malasia, la Copa FA y la Charity Shield.

Después dirigió al Everton de Viña del Mar, en Chile, y posteriormente pasó por Godoy Cruz en la Primera División de Argentina. Su experiencia más reciente se produjo en Pachuca.

Tomó el mando de los Tuzos en el Apertura 2025 y durante el Clausura 2026 llevó al equipo hasta las semifinales del campeonato. Su salida se produjo después de que ambas partes no alcanzaran un acuerdo para renovar el vínculo.

En su visión del futbol, Solari prioriza el aspecto humano del jugador. Considera que el futbolista debe ser entendido primero como persona antes de potenciar sus condiciones dentro de la cancha.

El argentino también otorga un valor especial a la construcción de una identidad de grupo. Busca establecer un entorno de confianza en el que exista comunicación constante y en el que los jugadores puedan asumir responsabilidades sin temor a equivocarse.

¿A qué equipo se fue Efraín Juárez, exdirector técnico de Pumas?

Efraín Juárez dejó el banquillo de Pumas después de llevar al equipo a la final del Clausura 2026. El técnico mexicano se convirtió en uno de los protagonistas del torneo al conducir al conjunto universitario hasta la disputa por el título.

El entrenador fue presentado como nuevo director técnico del Győri ETO FC de Hungría. El club disputará las rondas clasificatorias con el objetivo de acceder a la próxima edición de la UEFA Champions League.

La aventura en el futbol europeo representa el primer desafío de Juárez como entrenador en ese continente. El mexicano asumirá el mando del reciente campeón de la liga húngara tras su paso por el banquillo universitario.