CJNG sin ‘El Mencho’: Así cambió la estructura del cártel tras la muerte de su líder, según EU

La muerte del Mencho no terminó con el CJNG, advirtieron las autoridades de EU.

La Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos señalaron que, tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes,‘El Mencho’, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene una estructura de mando encabezada por varios operadores considerados de alto nivel, contra quienes este 5 de agosto se presentaron nuevas acusaciones penales y se reforzó el programa de recompensas para facilitar su captura.

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, el CJNG no quedó concentrado en un solo dirigente después de la muerte de su fundador, sino que sus principales funciones fueron asumidas por distintos integrantes de la organización que operan áreas como el tráfico internacional de drogas, las finanzas y la coordinación de células armadas.

Entre ellos figura Juan Carlos Valencia González, ‘Pelón’, identificado por la DEA como el principal líder de la organización criminal. También fueron acusados Julio Alberto Castillo Rodríguez, ‘Chorro’; Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ‘Sapo’; Ricardo Ruiz Velasco, ‘RR’ y/o ‘Tripa’; Julio César Montero Pinzón, ‘Tarjetas’, y Carlos Andrés Rivera Varela, ‘La Firma’.

Las autoridades estadounidenses indicaron que las investigaciones incluyen presuntos delitos relacionados con el tráfico de cocaína, metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos, además de otras actividades atribuidas a integrantes del grupo criminal.

EU ofrece 100 mdd en recompensas por los líderes del CJNG

Como parte de la estrategia anunciada este 5 de agosto, el Departamento de Estado informó que ofrece más de 100 millones de dólares en recompensas por información que permita localizar y detener a ocho integrantes del CJNG.

La mayor recompensa corresponde a Juan Carlos Valencia González, por quien Estados Unidos ofrece hasta 25 millones de dólares. También se anunciaron recompensas para Audias Flores Silva, ‘Jardinero’, preso en México.

La DEA señaló que las recompensas forman parte de una estrategia conjunta con el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado para obtener información que conduzca al arresto o condena de estos presuntos integrantes de la organización criminal.

¿Quiénes son los líderes más peligrosos del CJNG?

Según la DEA, Juan Carlos Valencia González es identificado como el principal dirigente del CJNG tras la muerte de ‘El Mencho’. La agencia lo señala como responsable de coordinar las operaciones de la organización.

Julio Alberto Castillo Rodríguez es señalado como un operador de alto nivel y exyerno de Oseguera Cervantes. Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, ahijado de ‘El Mencho’, también figura entre los principales mandos buscados por Estados Unidos.

La lista se completa con Ricardo Ruiz Velasco, señalado como uno de los operadores del grupo; Julio César Montero Pinzón; Carlos Andrés Rivera Varela y Audias Flores Silva, quienes forman parte de la estructura que, de acuerdo con la DEA, mantiene las operaciones del CJNG después de la muerte de su fundador.