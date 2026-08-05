DEA confirma que ‘El Pelón’, presunto nuevo líder del CJNG, es objetivo prioritario de la agencia

EU actualizó la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo, donde ubica a Juan Carlos Valencia González, ‘El Pelón’ o ‘El 03′ como nuevo líder del CJNG. (Fotoarte El Financiero/ Shutterstock / state. Gov).

En conferencia de prensa este miércoles 5 de agosto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos cofirmó que Juan Carlos Valencia González, conocido como ‘El Pelón’ o ‘El 03′, nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es un objetivo prioritario para la administración de Donald Trump.

Tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, ‘El Mencho’, ‘El Pelón’ quedó al frente de la organización criminal, según investigaciones de EU y actualmente ofrecen recompensa de 25 millones de dólares a quien proporcione información sobre su paredero.

Todd Blanche, fiscal general, también detalló que ofrecen recompensas para quienes den información sobre la localización de cinco personas más que son parte del CJNG. Suman 100 millones de dólares:

Julio Alberto Castillo Rodríguez ‘El Chorro’, exnuero de ‘El Mencho’ Hugo Gonzalo Mendoza Gaitán, alias ‘El Sapo’, ahijado del exlíder del CJNG. Ricardo Ruiz Velasco, alias ‘El Tripas’ Julio César Montero Pinzón, alias ‘El Tarjetas’. Carlos Andrés Rivera Varela, también conocido como ‘La Firma’.

Señaló que los narcotraficantes son responsables del tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Los casos contra los capos fueron abiertos en cortes en Nueva York y Washington, DC, agregó.

¿Quién es ‘El Pelón’, presunto nuevo líder del CJNG?

Fue a inicios de julio cuando EU actualizó la Guía sobre Terrorismo Internacional del Centro Nacional Antiterrorismo, donde ubica a Juan Carlos Valencia González, ‘El Pelón’ o ‘El 03′ como nuevo líder del CJNG.

“El CJNG tiene una estructura de mando jerárquica en la que los líderes regionales gestionan las operaciones diarias para el líder supremo del grupo, el estadounidense Juan Carlos Valencia González, alias El 03. El CJNG utiliza un modelo de franquicia —un acuerdo de afiliación entre cárteles locales más pequeños y el CJNG— para facilitar su expansión fuera de sus bastiones en Jalisco, Nayarit y Colima”, indicaron las autoridades estadunidenses.

Otros alias que utiliza son ‘El JP’ y ‘Tricky Tres’. Nació en septiembre de 1984 en Santa Ana, California, por lo que es un ciudadano estadounidense, pero también tiene nacionalidad mexicana.

En cuanto al vínculo del nuevo líder con ‘El Mencho’, este era su padrastró, ya que es hijo de Rosalinda González Valencia, una de las parejas del narco abatido en Tapalpa, Jalisco.

El padre biológico de ‘El Pelón’ es Armando Valencia Cornelio, un grupo criminal que fundó el clan de ‘Los Valencia’, que luego dio origen al Cártel del Nuevo Milenio.

Con información de Carlos Huerta y EFE.