⁠¿Quién es Manuel Cuevas, diseñador mexicano que realizó vestuarios para Dolly Parton?

Dolly Parton murió el pasado 25 de agosto a los 80 años, después de una batalla contra el cáncer. Durante la trayectoria de una de las figuras más importantes de la música country conoció a un diseñador mexicano que realizó vestuarios para ella, aunque no se especifica cuáles.

Se trata de Manuel Cuevas, originario de Michoacán que durante décadas se convirtió en uno de los sastres más reconocidos por trabajar con verdaderas estrellas. Su trabajo llegó a artistas como Elvis Presley, Michael Jackson, Johnny Cash, Bob Dylan, The Beatles, Jimi Hendrix, y por supuesto, Dolly Parton.

Dolly Parton lució vestiarios del diseñador mexicano Manuel Cuevas, pero no se especifica cuáles. (Foto: EFE)

¿Quién es el diseñador mexicano Manuel Cuevas?

Manuel Cuevas nació el 23 de abril de 1933 en Coalcomán, Michoacán. Su acercamiento a la sastrería comenzó cuando era niño, pues aprendió a coser a los siete años gracias a su hermano mayor, quien tenía un negocio de confección.

Durante su adolescencia comenzó a diseñar vestidos para quinceañeras, graduaciones y bodas en su localidad. En 1952 se mudó a Los Ángeles, California, donde continuó su formación.

Uno de los momentos decisivos de su carrera ocurrió cuando comenzó a trabajar con Nudie Cohn, creador de los famosos Nudie suits, caracterizados por sus bordados, pedrería, colores llamativos y motivos relacionados con el mundo del Oeste.

Cuevas contribuyó a desarrollar un estilo que mezclaba la estética vaquera estadounidense con elementos de sus raíces mexicanas y otras influencias culturales, especialmente de los pueblos indígenas.

En 1975 abrió su propio establecimiento en Los Ángeles, desde donde comenzó a trabajar directamente con artistas como Dolly Parton, Emmylou Harris y Neil Young. Años después trasladó su taller a Tennessee, donde continuó confeccionando prendas personalizadas.

Cuevas explicó en una plática para Vogue que no acostumbraba repetir exactamente sus diseños. Su intención es crear piezas individuales que reflejaran la personalidad de quien las utilizaba.

Su relación con Dolly ocurrió después de que abrió su propio taller en 1975. A partir de entonces, la cantante fue una de las figuras que recurrieron a sus creaciones, junto con nombres como Johnny Cash, Elvis Presley, Loretta Lynn y Linda Ronstadt.

La importancia de Cuevas en la moda musical también puede verse en otras de sus creaciones. Participó en el diseño del famoso traje dorado de Elvis Presley y realizó los característicos trajes negros de Johnny Cash.

El diseñador mexicano estuvo detrás de los icónicos guantes brillosos de Michael Jackson para quien hizo más de 50 pares, reveló en una entrevista para BBC.

¿De qué murió Dolly Parton?

Dolly Parton murió después de una breve batalla contra el cáncer, de acuerdo con la confirmación de su equipo. La cantante falleció en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos.

Parton había ingresado al centro médico cuatro días antes, el 21 de agosto. En los días previos también se había reportado que enfrentaba distintos problemas de salud, entre ellos complicaciones renales y autoinmunes.

Hasta el momento, no se ha informado públicamente qué tipo de cáncer padecía. Por ello, aunque su equipo confirmó que la enfermedad estuvo relacionada con su fallecimiento, no es posible señalar un diagnóstico específico.