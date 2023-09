Michael Jackson casi muere en las Torres Gemelas el 11S: ‘Mamá, estoy bien, gracias a ti’

A 22 años del aniversario del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001, aún quedan pendientes alrededor de mil 100 restos humanos por identificar, se cree que hubo casi 3 mil víctimas aquel día, una de las cuales casi fue el cantante Michael Jackson.

El ‘Rey del Pop’ falleció el 25 de junio de 2009, aunque estuvo a punto de perder la vida en la ‘zona cero’ de la Gran Manzana durante el ataque terrorista más grave registrado en Estados Unidos, cuando 19 sujetos asociados con Al Qaeda secuestraron cuatro aviones comerciales y estrellaron intencionalmente dos de ellos contra la Torres Gemelas del World Trade Center.

El tercer avión se estrelló en el Pentágono, sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos; y el cuarto logró liberarse cuando los pasajeros contraatacaron al secuestrador y lo llevaron hasta un campo en Pensilvania, aunque estaba planeado para estrellarse en Washington D.C., agrega National Geographic.

Ataque a Torres Gemelas el 11 de Septiembre de 2001 (Especial)

¿Qué le pasó a Michael Jackson el 11 de septiembre de 2001?

En esos días, el intérprete de ‘Beat It’ estaba en Nueva York para dar dos conciertos: el 7 y el 10 de septiembre en el Madison Square Garden, habían acudido sus amigos Marlon Brando y Elizabeth Taylor.

Jermaine Jackson, hermano del ‘Rey del pop’, también estaba en la ciudad, según relata en su libro You Are Not Alone: Michael, Through a Brother’s Eyes, y aquel 11 de septiembre por la mañana, Michael debía asistir a una reunión en lo alto de una de las Torres Gemelas.

Sin embargo, el músico faltó a su cita debido a que se había quedado dormido, luego de estar conversando hasta la madrugada con su mamá y otras personas.

Michael Jackson estaba en Nueva York durante el ataque a las Torres Gemelas. (Foto: Instagram @michaeljackson)

“Mamá, estoy bien, gracias a ti. Todos ustedes me mantuvieron despierto hasta tan tarde que me quedé dormido y perdí mi cita”, comentó Michael Jackson cuando su madre llamó en la mañana para ver si estaba bien, según dicho libro.

Jermaine relata que al verse atrapados en Nueva York, buscaron desesperadamente la manera de salir y le dieron una buena cantidad a un conductor de autobús para llevar a todos los Jackson a California: “Michael estaba haciendo sus propios planes de fuga... Recuerdo mirar hacia atrás a la isla mientras nos alejábamos y ver todo ese humo maligno flotando en el aire”.

El humo se extiende sobre la ciudad de Nueva York después de que dos aviones secuestrados fueron estrellados en las torres gemelas el 11 de septiembre de 2001. (AP Foto/Patrick Sison, Archivo) (AP)

El escape ‘de película’ de Michael Jackson

Sobre la manera en la que Michael salió de Nueva York se ha especulado mucho. Una de las versiones más controversiales relata que el cantante recibió una llamada de amigos de Arabia Saudí, quienes supuestamente le advirtieron que Estados Unidos estaba siendo atacado.

“Gritó por el pasillo de su hotel a todos los de su séquito, y a (Marlon) Brando, que se marcharan inmediatamente. Elizabeth (Taylor) se alojaba en otro hotel, el St. Regis, a unas manzanas de distancia”, relata Vanity Fair.

Según este relato, las tres celebridades no lograban salir del hotel, ya que sus fans los estaban siguiendo por la calle. El actor Corey Feldman explicó a dicha revista que Michael estaba intentando sacar a Elizabeth en un jet privado, pero no lo lograron.

“Llegaron hasta Ohio, los tres, en un coche que conducían ellos mismos”, recordó Feldman. Se cuenta que Brando insistió en parar en casi todos los KFC y Burger King por los que pasaban.

Sin embargo, este viaje ha sido desmentido en varias ocasiones, incluso un asistente de Elizabeth Taylor aseguró a Vanity Fair en 2011 que ella no huyó:

“Elizabeth se quedó atrás, donde fue a una iglesia a rezar, y fue a una armería donde estaba la gente que no podía volver a casa o que se había quedado atrás para buscar a los desaparecidos. También fue a la Zona Cero, donde se reunió con los primeros intervinientes. Finalmente, los aeropuertos abrieron y ella voló a casa”.

Ese mítico viaje estuvo a punto convertirse en un episodio de televisión llamado ‘Elizabeth, Michael y Marlon’, de la cadena británica Sky Arts, como parrte de su TV Movie humorística Urban Myths.

El episodio 'Elizabeth, Michael y Marlon' nunca fue transmitido. (Foto: Sky Arts).

El episodio iba a transmitirse el 19 de enero de 2017, ya estaba grabado con el actor Joseph Fiennes en el papel de Michael Jackson.

Sin embargo, se canceló debido la indignación de Paris Jackson, hija de Michael, quien aseguró en un mensaje de Twitter que era una falta de respeto:

“Estoy increíblemente ofendida, como seguro que mucha otra gente y honestamente me da ganas de vomitar. Me molesta ver lo obviamente intencional que fue para ellos ser tan insultantes, no solo hacia mi padre, sino también a mi madrina Liz. ¿Dónde está el respeto? Ellos trabajaron con sudor y lágrimas para crear sus profundos legados. Un retrato vergonzoso”.

Michael Jackson luego lanzó en memoria del atentado el tema ‘What More Can I Give’, con colaboradores como Beyoncé, Celine Dion, Ricky Martin, Usher, Nick Carter, Justin Timberlake, Mariah Carey y hasta Shakira, originalmente él la escribió inspirado en los disturbios de Los Ángeles de 1992.