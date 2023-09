Muere Lisa Lyon, fisicoculturista que inspiró el personaje de Elektra, a los 70 años

Lisa Lyon fue una de las pioneras en el fisicoculturismo femenino hasta su muerte a los 70 años tras una lucha con un cáncer por el que su salud había sido reportada en estado crítico.

La estadounidense falleció en su casa en el Valle de San Fernando, en la cual pasó sus últimas horas bajo cuidados paliativos tras la enfermedad en su estómago, de acuerdo con TMZ, aunque anteriormente se había dicho que era de páncreas.

Quien fuera amiga de personajes como Arnold Schwarzenegger también destacó en algunas películas y como invitada en variados programas de televisión.

La fisicoculturista estadounidense Lisa Lyon padeció un cáncer. (Foto: YouTube Great Physiques)

¿Quién fue Lisa Lyon?

La nacida en Los Ángeles en 1953, estudió Arte en la Universidad de California. Antes de dedicarse a los entrenamientos, trabajó como modelo y comenzó a practicar esgrima y kendo, lo que posteriormente se sumó al levantamiento de pesas.

Su cuerpo femenino la hizo posar para varias revistas fitness y de salud, una de sus más importantes apariciones fue para Playboy en 1980, un año después de que ganara el primer Campeonato Mundial de Culturismo Profesional Femenino de la Federación Internacional de Culturistas.

Las fotografías que le tomó Robert Mapplethorpe elevaron su popularidad y en el 2000 fue incluida en el Salón de la Fama Federal Internacional del Fitness y el Culturismo.

También escribió el libro La magia del cuerpo de Lisa Lyon, que fue publicado en 1981. Para la pantalla grande formó parte de los créditos de 3 filmes en los años ochenta: Thee Crowns of the Sailor (1983), Getting Physical (1984) y Vamp (1986), en donde le dio vida al personaje de Cimmaron.

El dibujante Frank Miller confesó que fue su inspiración para crear a Elektra en el cómic de Marvel, ya que su marcada figura estaba en su mente al momento de su creación. Años después fue la actriz Jennifer Garner quien protagonizó el filme basado en la atleta de nivel olímpico.