¿Qué padecimientos tenía Jo Lindner, fisicoculturista que murió por aneurisma?

El fallecimiento del influencer Jo Lindner causó sorpresa no solo entre la comunidad del fisicoculturismo a la cual pertenecía, sino a nivel mundial, pues sufrió un aneurima a sus escasos 30 años, de acuerdo con lo compartido por su novia Nicha, quien también se desempeña como influencer y fisicoculturista.

La joven aseguró en sus redes sociales que Joesthetics, como era conocido en Internet, tenía antecedentes de aneurisma en su familia, lo que quizá habría desatado esta condición en el joven deportista.

“Su tía murió hace 4 años de esto, podría ser genético. Sí, él era muy joven para esto, pero en realidad nunca se es muy joven o viejo, todo puede pasar en cualquier momento”, aseguró Nicha.

El fisicoculturista Jo Jindner falleció el 30 de junio por un aneurisma. (Shutterstock / Instagram / @joesthetics)

Aunque Jo Lindner tenía apenas 30 años, el joven ya tenía un historial de enfermedades y padecimientos que habrían provocado que su salud se desmejorara considerablemente.

Jo Lindner: El fisicoculturista con varios problemas de salud

A lo largo de su trayectoria dentro del fisicoculturismo, Joesthetics tuvo varios problemas físicos y hormonales por los cuales incluso se alejó del deporte en sus últimos meses de vida.

Problemas por Terapia de Reemplazo de Testosterona (TRT)

Un día antes de fallecer, el fisicoculturista compartió con sus más de ocho millones de seguidores en Instagram que se sometió de nueva cuenta a una Terapia de Reemplazo de Testosterona, pues como dejó de hacer ejercicio por un año había perdido músculo.

“No pude recuperar mis propios niveles (de testosterona), así que volví a tomar TRT (...)Traté de parar (...) Tengan en cuenta que podría tener efectos a largo plazo en tu vida. TRT es un gran compromiso, ténganlo en cuenta”, aconsejó a sus seguidores.

Jo Linder Jo Lindner habló sobre su experiencia con terapia de remplazo de testosterona. (Foto: Instagram / @joesthetics)

Tal como señaló Joesthetics, someterse a una TRT es un compromiso ya que también puede generar efectos secundarios. El sitio Web MD explica que, entre estos, se encuentran:

Aumento del riesgo de un ataque cardiaco o derrame cerebral

Riesgo de hipertrofia prostática benigna

Riesgo de padecer cáncer de próstata

Dificultad para dormir

Coágulos sanguíneos

Insuficiencia cardíaca congestiva

Ginecomastia

Tras someterse a la TRT, el fisicoculturista observó un aumento en sus pectorales que, lejos de ser por ejercicio, fue por una condición llamada ginecomastia.

La ginecomastia es el aumento en la cantidad de tejido de las glándulas mamarias en hombres, que generalmente ocurre por cuestiones hormonales, cuando el estrógeno y testosterona se ven desequilibradas en el cuerpo.

De acuerdo con el sitio especializado en salud Mayo Clinic, uno de los factores que también pueden propiciar la ginecomastia es el uso de anabólicos y esteroides para mejorar el rendimiento físico y aumentar la musculatura del cuerpo.

Jo Lindner tenía ginecomastia gracias al uso de tratamientos hormonales, esteroides y ejercicio. (Instagram / @joesthetics)

A pesar de que la ginecomastia no observa tantas complicaciones, sí puede afectar emocionalmente al hombre que la padece por su aspecto físico.

Hernia

En la misma publicación que habló sobre su sometimiento a la Terapia de Reemplazo de Testosterona afirmó que fue operado de una hernia.

“Mi estómago, ahora debido a mi cirugía de hernia, ahora es una nueva hernia allí y hace que mi estómago sea más grande... en general, esta publicación debe mostrar que, incluso de forma natural, puedes lucir increíble y por qué solo necesitas ponerte en forma”, aseguró en Instagram.

Antes de morir, Jo Lindr hizo una comparación de su cuerpo cuando estaba en TRT. (Foto: Instagram / @joesthetics)

Una hernia es, de acuerdo con la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, un saco formado por el revestimiento de la cavidad abdominal, que pasa a través de un agujero en la capa fuerte del abdomen.

Existen muchos tipos de hernias, y la única forma de tratarlas es con cirugía.

Enfermedad muscular ondulada

Hace tres semanas, Lindner platicó con el youtuber Bradley Martyn sobre sus temores por el sobreentrenamiento.

El fisicoculturista compartió que tenía miedo de sufrir un ataque cardiaco debido a una rara afección muscular llamada enfermedad muscular ondulada, la cual provocaba que sus músculos fueran demasiado sensibles al movimiento o la presión.

Jo Lindner tenia miedo de sufrir un infarto. (Foto: Instagram / @joesthetics).

“El corazón también es un músculo, esa es mi mayor preocupación, ¿y si tengo un calambre tan fuerte que mi corazón tiene un calambre? Eso me da miedo. Es por eso que me estoy alejando demasiado de las competencias de culturismo. No puedo existir realmente. Ya ni siquiera puedo caminar”, aseguró en aquella ocasión.