Dolly Parton murió tras una ‘breve batalla’: Revelan causa de muerte de la reina del country

Dolly Parton fue ingresada en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram el pasado 21 de agosto. [Fotografía. Shutterstock]

La figura de la música country, Dolly Parton, murió a los 80 años tras una breve lucha contra el cáncer, una enfermedad que no había sido revelada públicamente entre los problemas de salud que la cantante mencionó durante los últimos meses de su vida.

La causa de muerte de la intérprete de Jolene fue confirmada por sus representantes en un comunicado enviado a la revista People este martes 25 de agosto. Sin embargo, hasta el momento, su equipo no ha revelado qué tipo de cáncer padecía ni cuándo recibió el diagnóstico.

“Tras una valiente lucha contra el cáncer, Dolly falleció hoy en el Centro Oncológico Vanderbilt-Ingram, rodeada de sus seres queridos”, señaló el publicista Marcel Pariseau.

De acuerdo con el comunicado, la cantante y autora de I Will Always Love You ingresó al hospital el viernes 21 de agosto y permaneció allí hasta su fallecimiento.

Nuestra querida Dolly Parton dedicó su vida y su carrera a brindar alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba. Su generosidad sin igual llegó a la vida de innumerables personas a las que nunca conoció, pero siempre estuvo dispuesta a ayudar”, decía el comunicado.

La nueva información se dio a conocer poco después de que Bryan Seaver, sobrino de Parton, quien trabajó durante más de 20 años como su jefe de seguridad, anunciara el fallecimiento de la cantante mediante un video.

Dolly Parton En días recientes, Dolly Parton había señalado que padecía cálculos renales. (Foto: EFE)

¿Qué problemas de salud tenía Dolly Parton antes de morir?

Antes de que se confirmara que padecía cáncer, Dolly Parton había hablado públicamente sobre varios problemas de salud que enfrentó en los últimos años.

La cantante explicó que descuidó algunos de ellos mientras cuidaba a su esposo, Carl Dean, quien murió en marzo de 2025. “Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl”, comentó.

De igual forma, señaló que padecía de problemas de cálculos renales, aunque siempre trataba el tema con humor y bromeaba sobre las veces que necesitaba recibir tratamiento. “Dios mío, me sacan más piedras al año de las que sacan de la cantera de Rockwood, Tennessee”, comentó.

La cantante explicó que su organismo respondía favorablemente a los medicamentos y tratamientos, aunque llegó a sentirse “aturdida”. Además, reveló que sus sistemas inmunológico y digestivo se habían “descontrolado” durante los últimos 2 o 3 años.

Sus problemas de salud también repercutieron en sus planes profesionales. En los últimos meses, Parton canceló varias presentaciones en Las Vegas, aunque aclaró que sus padecimientos no fueron la causa de su retiro de los escenarios.

“Aunque todavía me estoy recuperando, ¡sigo trabajando! [...] Todavía tengo muchas cosas que quiero lograr, así que voy a seguir trabajando mientras pueda para ver que todo cobre vida”, comentó Dolly Parton.

¿Cómo fue la carrera musical de Dolly Parton?

Dolly Parton construyó una de las carreras más importantes de la música country. Nacida en Tennessee en 1946, comenzó a cantar desde pequeña y alcanzó reconocimiento nacional durante la década de 1960.

En 1967 publicó su primer álbum, Hello, I’m Dolly, con el que inició formalmente su carrera como solista. Entre sus canciones más conocidas se encuentran Jolene, 9 to 5 y I Will Always Love You, tema que años después alcanzó una nueva popularidad mundial con la interpretación de Whitney Houston.

A lo largo de su carrera, Parton vendió más de 160 millones de álbumes y recibió numerosos reconocimientos por su aportación a la música country.

Su carrera también se extendió al cine, la televisión y los negocios, además de desarrollar una amplia labor filantrópica. Uno de sus proyectos más importantes fue Imagination Library, programa dedicado a entregar libros gratuitamente a niños.