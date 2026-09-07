¿Lloverá en Jalisco HOY? Cielo nublado y máxima de 25°C el martes 8 de septiembre

El estado de Jalisco, particularmente la Zona Metropolitana de Guadalajara, se prepara para un martes 8 de septiembre con condiciones de cielo nublado y temperaturas frescas.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica un ambiente templado durante el día, con posibilidad de lluvias dispersas, lo cual afectará a los habitantes de la región. Se recomienda tomar precauciones.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en Guadalajara y municipios?

En Guadalajara, las temperaturas estarán entre una mínima de 12.3°C y una máxima de 23.7°C. La temperatura actual ronda los 24.8°C. Estas condiciones afectarán a toda la capital jalisciense, con cielos nublados predominando durante el día.

Zapopan registrará temperaturas desde los 12.3°C hasta los 23.3°C, con vientos de 3 km/h. Para Tlaquepaque y Tonalá, las mínimas serán de 13.0°C y las máximas de 23.3°C este martes. Hay una ligera diferencia en los grados máximos entre estas urbes.

¿Se esperan lluvias y viento en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

La probabilidad de lluvia se mantiene presente en la región, con cielo mayormente nublado en todas las ciudades. El viento soplará con poca intensidad, alrededor de 2 km/h en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá. Estas condiciones sugieren que los aguaceros serán ligeros y esporádicos.

Estas condiciones climáticas se deben a la influencia del monzón mexicano y canales de baja presión. El SMN informa que estos sistemas originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de México, incluyendo a Jalisco. Se pide a la población estar atenta a los avisos.

¿Cómo estará el clima en Jalisco durante los próximos tres días?

El pronóstico para los próximos tres días es el siguiente:

Martes 8 de septiembre : Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

: Máxima de 25°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h. Miércoles 9 de septiembre : Máxima de 19°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h.

: Máxima de 19°C, Mínima de 12°C, Cielo nublado, viento de 2 km/h. Jueves 10 de septiembre: Máxima de 27°C, Mínima de 12°C, Medio nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para el resto de la semana en Jalisco muestra un descenso en la temperatura máxima para el miércoles 9 de septiembre, que alcanzará los 19°C. Sin embargo, el jueves 10 de septiembre se espera un aumento significativo, con temperaturas de hasta 27°C y un cielo parcialmente nublado.

¿Qué precauciones tomar ante las condiciones del clima en Jalisco?

Se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara usar ropa ligera y cómoda. Es importante mantenerse hidratado durante el día, especialmente si hay actividades al aire libre. Considerar llevar un paraguas es buena idea debido a la probabilidad de lluvias.

Los conductores deben extremar precauciones al circular, especialmente en zonas donde pudiera haber encharcamientos por las lluvias. Protegerse del sol será clave en los días con cielo más despejado, utilizando bloqueador solar y sombreros para evitar afectaciones.

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