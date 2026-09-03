Jalisco prevé un viernes 4 de septiembre con mañanas frescas y tardes cálidas

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará los 30°C. (Foto: Cuartoscuro)

El clima en la Zona Metropolitana de Guadalajara para este viernes 4 de septiembre presenta mañanas frescas y tardes cálidas, con temperaturas que varían entre los 12.3°C y los 30.3°C.

Se espera un cielo poco nuboso a medio nublado en las principales ciudades de Jalisco.

¿Qué temperaturas se esperan mañana en las ciudades de Jalisco?

En Guadalajara, la temperatura mínima será de 12.3°C y la máxima alcanzará los 30°C. Por su parte, Zapopan tendrá una mínima de 12.3°C y una máxima ligeramente superior de 30.3°C. Los municipios de Guadalajara y Zapopan experimentarán estas condiciones.

Para Tlaquepaque, el termómetro marcará entre 12.3°C y 30°C. Tonalá registrará un rango similar, con mínimas de 12.3°C y máximas de 30°C. San Pedro Tlaquepaque y Tonalá tendrán condiciones atmosféricas muy parecidas este día.

¿Hay probabilidad de lluvia en Jalisco este viernes?

Las condiciones atmosféricas en la región serán de cielo poco nuboso en Guadalajara, Tlaquepaque y Tonalá, mientras que Zapopan tendrá un cielo medio nublado. El viento soplará suave, con una velocidad de 3 km/h en toda la zona.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ha indicado que canales de baja presión y la circulación de ciclones tropicales podrían generar chubascos y lluvias fuertes en el occidente del país. Existe la posibilidad de caída de granizo en el centro de México, incluyendo Jalisco.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Cómo estará el clima en Jalisco el fin de semana?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Viernes 4 de septiembre: Máxima de 30°C, mínima de 12°C, poco nuboso, viento de 3 km/h.

Sábado 5 de septiembre: Máxima de 31°C, mínima de 12°C, medio nublado, viento de 3 km/h.

Domingo 6 de septiembre: Máxima de 29°C, mínima de 13°C, cielo nublado, viento de 2 km/h.

La tendencia climática para los próximos días muestra un ligero aumento en las temperaturas máximas para el sábado, alcanzando los 31°C, y un posterior descenso el domingo a 29°C. Las mínimas se mantendrán estables entre los 12°C y 13°C.

¿Cómo protegerse del calor y posibles lluvias en Jalisco?

Ante las tardes cálidas, se recomienda a la población mantenerse hidratada bebiendo suficiente agua y evitar la exposición prolongada al sol, especialmente entre las 11:00 y las 16:00 horas. El uso de protector solar es fundamental.

Es aconsejable vestir ropa ligera de colores claros para mitigar el calor. Dada la posibilidad de lluvias o chubascos en el occidente, llevar un paraguas o impermeable puede ser útil para evitar sorpresas durante el día.

¿Dónde consultar el pronóstico oficial del clima en Jalisco?

Para obtener información detallada y actualizada sobre el pronóstico del clima, se sugiere consultar los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil de Jalisco. Estas instituciones ofrecen alertas importantes a la ciudadanía.

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