Clima en Jalisco: Guadalajara prevé temperaturas templadas y cielo nublado este martes 1 de septiembre

Asi está el clima en Guadalajara este martes 1 de septiembre.

El clima en Jalisco para este martes 1 de septiembre en la Zona Metropolitana de Guadalajara tendrá un día mayormente nublado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que una onda tropical ubicada al sur de Jalisco, junto con canales de baja presión, influirá en las condiciones del clima, manteniendo la nubosidad en la región durante la jornada.

Vista aérea del centro de Guadalajara bajo un cielo parcialmente nublado. Fuente: Pixabay

¿Qué temperaturas habrá mañana en Guadalajara y sus municipios?

En Guadalajara, las temperaturas se mantendrán entre una mínima de 13.7°C y una máxima de 26.0°C. Los municipios principales, como el centro de Guadalajara, registrarán una temperatura actual de 22.9°C, lo que sugiere una jornada templada para los habitantes.

Zapopan experimentará condiciones térmicas similares, con mínimas de 13.7°C y máximas de 26.0°C. San Pedro Tlaquepaque y Tonalá también presentarán rangos parecidos, alcanzando los 26.0°C y 26.3°C respectivamente, indicando un clima homogéneo en la Zona Metropolitana.

(Hernández Comi Boris Isauro)

¿Se esperan lluvias en la Zona Metropolitana de Guadalajara?

A pesar del cielo nublado, la probabilidad de lluvia se mantiene baja para la mayor parte del día en la región de Jalisco. El viento soplará de manera suave, con una velocidad de apenas 3 km/h en las principales ciudades, lo que no generará mayores alteraciones en el ambiente.

El SMN ha indicado que el Monzón Mexicano y diversos canales de baja presión en otras áreas del país favorecen la ocurrencia de lluvias fuertes. Sin embargo, para Jalisco, la onda tropical núm. 33 al sur solo contribuirá a la nubosidad, sin pronosticar precipitaciones significativas en la ZMG.

¿Cómo será el pronóstico extendido para Jalisco?

El pronóstico extendido para los próximos tres días en la Zona Metropolitana de Guadalajara es el siguiente:

Martes 1 de septiembre: Máxima de 28°C, Mínima de 13°C, Cielo nublado, viento de 4 km/h.

Miércoles 2 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

Jueves 3 de septiembre: Máxima de 25°C, Mínima de 14°C, Cielo nublado, viento de 3 km/h.

La tendencia para los días siguientes muestra una continuación de las condiciones de cielo nublado, con temperaturas que se mantendrán estables y templadas. Las mañanas serán frescas, mientras que las tardes no presentarán grandes cambios, ofreciendo un clima predecible para la semana.

¿Qué recomendaciones seguir ante este clima en Jalisco?

Se recomienda a los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara mantenerse bien hidratados, incluso con estas temperaturas moderadas. Aunque no se anticipan lluvias intensas, siempre es prudente llevar consigo un paraguas o un impermeable ligero al salir de casa, por si acaso.

Para este martes, se sugiere optar por ropa ligera y cómoda, adecuada para un día templado y nublado. Las actividades al aire libre se pueden realizar con normalidad, pero siempre es aconsejable revisar las actualizaciones del clima para estar preparados ante cualquier cambio.

Fuente: CONAGUA.

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