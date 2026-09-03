MC batea al PRI para 2027 por no ser fiable ‘ni para la borrachera’... y ‘Alito’ responde: ‘Son tontos’

Movimiento Ciudadano (MC) rechazó el llamado del PRI a construir un frente opositor rumbo a las elecciones de 2027, luego de que el coordinador de los senadores emecistas, Clemente Castañeda, asegurara que el tricolor “no tiene autoridad moral para convocar ni a una borrachera”.

“Lo digo con respeto, pero nosotros hemos definido nuestra ruta política y así vamos a seguir”, sostuvo Castañeda al ser cuestionado sobre la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para conformar una alianza entre la oposición.

La declaración provocó una respuesta de ‘Alito’ Moreno, quien acusó a Movimiento Ciudadano de dividir el voto opositor y favorecer con ello a Morena.

En entrevista con Manuel Feregrino, el dirigente priista cuestionó la decisión de MC de competir por separado en las próximas elecciones y calificó de “tontos” a quienes, dijo, contribuyen a fragmentar a la oposición.

“No, eso no es solo ser tonto. Eso es hacerle el trabajo al régimen y están dividiendo el voto opositor para que Morena gane las elecciones”, afirmó.

El dirigente del PRI también lanzó una crítica directa contra MC al señalar que el partido ya tiene a su propio “borrachazo”, en referencia al exdirigente nacional emecista Jorge Álvarez Máynez.

Además, acusó al partido naranja de actuar como “satélite” y “esquirol” de Morena, al considerar que su decisión de contender sin una alianza opositora podría beneficiar electoralmente al partido gobernante.

‘Alito’ Moreno insiste en una alianza opositora para 2027

Alejandro Moreno reiteró su llamado a que PRI, PAN, MC y otras fuerzas políticas construyan un frente común para las elecciones de 2027.

El priista sostuvo que competir por separado dispersaría el voto opositor y facilitaría que Morena mantenga su ventaja electoral, por lo que planteó alcanzar acuerdos para presentar candidaturas conjuntas en los 300 distritos electorales del país.

“Si tú sumas las fuerzas opositoras, las sumas, construyes, trabajas en los 300 distritos electorales, hoy le podemos ganar la mayoría y quitarle la mayoría calificada a Morena”, afirmó.

‘Alito’ mencionó los casos de Jalisco y Nuevo León, estados que, en conjunto, concentran 34 distritos electorales. De acuerdo con sus cálculos, Movimiento Ciudadano habría ganado solo uno de ellos y, de haber competido en alianza PAN, PRI, PRD y MC, la oposición habría obtenido 28.

El dirigente del PRI sostuvo que una eventual coalición tendría como objetivo evitar la dispersión del voto y aumentar las posibilidades de que la oposición recupere espacios en el Congreso y gane gubernaturas en 2027.

‘Alito’ Moreno también aprovechó para lanzar críticas contra Morena y sus políticas, al advertir sobre reformas que, desde su perspectiva, afectarían al país y al patrimonio de las familias mexicanas.

En el caso de la Ciudad de México, acusó al gobierno capitalino de estar relacionado con presuntos despojos de viviendas, situación que calificó como parte de un supuesto “cártel del despojo”.

Finalmente, Moreno insistió en que quienes contribuyan a dividir el voto opositor serán “esquiroles” y reiteró que, frente a Morena, la oposición debe construir una estrategia electoral conjunta rumbo a 2027.