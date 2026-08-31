El ‘meteorito que cayó’ sobre el PRI: Perdió casi 600 mil militantes en apenas 3 años

El PRI solo conserva la gubernatura de dos estados: Coahuila y Durango.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), grupo que gobernó México por más de 70 años, perdió casi 600 mil militantes en apenas tres años, de acuerdo con datos del Instituto Nacional Electoral (INE).

El número de militantes del PRI pasó de 1 millón 411 mil en 2023 a 819 mil 103 mil en 2026, esto según cifras de los padrones electorales.

Antes de un nuevo proceso (en este caso, las elecciones intermedias 2027), el INE verifica que los partidos políticos cumplan con el número mínimo de militantes para conservar su registro. De acuerdo con la ley, ese número corresponde a 0.26 por ciento del padrón electoral.

La debacle del PRI: ¿Cuántos militantes perdió durante el Gobierno de la 4T?

El PRI, liderado por Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, hila varios años con pérdidas: En 2019, cuando aún gobernaba varias entidades, incluyendo el Estado de México, Hidalgo y Oaxaca, tenía 6.5 millones de militantes. Esa cifra cayó a 1.5 millones en 2020, es decir, una reducción de 76 por ciento.

El INE no solo encontró una reducción de militantes sino también 95 mil 317 registros con inconsistencias en el padrón del Revolucionario Institucional. El ‘árbitro’ electoral encontró que 27 mil de los militantes del partido eran personas fallecidas, mientras que otros 41 mil 371 registros estaban duplicados en otro partido político.

Otro partido que también perdió militantes fue Movimiento Ciudadano, liderado por el excandidato presidencial Jorge Álvarez Máynez. El grupo pasó de 384 mil cinco militantes en 2023 a 318 mil 642 este año.

En contraste, Morena es el partido que más creció su padrón, al pasar de 2 millones 322 mil 136 militantes en 2023 a 11 millones 629 mil 541 en este año.

Morena desarrolló una intensa campaña de afiliación durante el periodo en el que Andrés Manuel López Beltrán fungió como secretario general, y los datos del INE confirman que superó su compromiso de llegar a más de 10 millones de afiliados.

Los partidos ‘satélite’ de Morena también subieron sus números: El Partido Verde Ecologista de México tenía 592 mil militantes en 2023, cifra que aumentó a 1 millón 61 mil. El Partido del Trabajo contaba con 457 mil miembros hace tres años, número que creció hasta los 590 mil en 2026.

El PAN, partido de oposición que gobierna estados ‘codiciados’ por Morena, como Chihuahua y Querétaro, quedó por debajo del Verde y PT con 366 mil militantes, apenas 99 mil más que hace tres años.