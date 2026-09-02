‘Alito’ perfila a Grecia Quiroz como candidata del PRI, PAN, PRD y MC a la gubernatura de Michoacán

Moreno Cárdenas hizo un llamado a Movimiento Ciudadano y a los demás partidos opositores para sumarse a una eventual alianza.

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, ya contempla a Grecia Quiroz como una de las cartas de la oposición para disputar la gubernatura de Michoacán en 2027, en caso de que PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano concreten una alianza electoral.

En entrevista con medios, el también senador sostuvo que la oposición debería construir un “gran bloque” para competir contra Morena y cuestionó la posibilidad de que los partidos opositores presenten candidaturas por separado.

Grecia Quiroz y Alfonso Martínez, las cartas de ‘Alito’ para 2027

Moreno Cárdenas mencionó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, y al presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, como dos posibles perfiles para encabezar una eventual candidatura opositora con la fórmula PAN-PRI-PRD-MC en Michoacán.

“Yo les pregunto a ustedes, ¿no será inteligente en Michoacán ir juntos todos, PAN, PRI, PRD, MC? ¿Quién va a ganar la gubernatura? El que postulemos. Hay propuestas viables. Está Grecia Quiroz, está el alcalde de la capital, Alfonso Martínez, que ha dado resultados”, afirmó.

El dirigente priista insistió en que la oposición debe evitar dividir el voto y competir con una candidatura común que le haga frente a Morena.

“No lo digo yo, lo dicen los números. Si hacemos una gran coalición, una gran coalición en el 27, de saque: Nuevo León, Chihuahua, Querétaro, Aguascalientes, Zacatecas, Colima, Sonora, Sinaloa, de entrada las tenemos ganadas”, aseguró.

“El que no vaya en el bloque le hace el servicio a Morena”

Moreno Cárdenas hizo un llamado a Movimiento Ciudadano y a los demás partidos opositores para sumarse a una eventual alianza con miras a las elecciones de 2027 y afirmó que “el que no vaya en bloque le hace el servicio a Morena”.

El priista defendió que la construcción de un frente común no debe interpretarse como una decisión personal, sino como una estrategia electoral basada en los resultados que podrían obtener los partidos si concentran sus votos.

“No le den vueltas. No es un tema de Alito. Yo no soy un santo. Los santos están en las iglesias. Yo soy político profesional, con carácter y con determinación”, declaró.

Grecia Quiroz descarta alianza con partidos rumbo a 2027

Grecia Quiroz, viuda del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ha defendido en varias ocasiones su carácter de independiente y ha señalado que precisamente esa condición le permite relacionarse con actores de distintas fuerzas políticas.

Esto, tras la presencia de dirigentes de MC, como Jorge Álvarez Máynez y Luis Donaldo Colosio Riojas, en su informe de gobierno.

En junio, al ser cuestionada sobre la posibilidad de una coalición con otros partidos de oposición, Grecia Quiroz respondió que el Movimiento del Sombrero no buscaría formar alianzas.

“Ha habido muchos partidos que nos han invitado y se han solidarizado con nosotros, como Movimiento Ciudadano, lo cual no significa que yo vaya a ser su candidata ni mucho menos”, dijo en entrevista con Azucena Uresti el pasado 25 de junio.

Con información de Quadratín.