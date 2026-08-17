MC respalda al Movimiento del Sombrero: ‘Defenderemos a Grecia Quiroz’

Jorge Álvarez Máynez, excandidato presidencial y miembro de Movimiento Ciudadano (MC), dijo que este partido defenderá a Grecia Quiroz, actual presidenta municipal de Uruapan, Michoacán.

“Movimiento Ciudadano defenderá a Grecia Quiroz y el legado de Carlos Manzo”, dijo Máynez, en referencia al alcalde de Uruapan que fue asesinado en noviembre pasado.

Al hablarle directo al pueblo de Michoacán, en un breve video, apuntó: “Sabes que Carlos Manzo alzó la voz contra quienes le robaron la paz a Michoacán. Y sabes que lo dejaron solo. Sabes que desde su cobarde asesinato, la vieja política ha intentado acorralar al Movimiento del Sombrero, no quieren que compitan en las próximas elecciones”.

Fue por ello que destacó que defenderá a Grecia Quiroz, quien fuera esposa de Manzo y que fue nombrada como presidenta municipal de Uruapan tras el asesinato del representante del Movimiento del Sombrero, un grupo político independiente.

La semana pasada, Grecia Quiroz adelantó que el Movimiento del Sombrero irá a las elecciones de 2027 sin pactar con otros partidos políticos y continuará siendo independiente.

En las elecciones de 2027 se renovarán diversas gubernaturas, entre ellas las de Michoacán y Guerrero, así como otras entidades.

La alcaldesa de Uruapan ha pedido que haya piso parejo para que el independiente Movimiento del Sombrero pueda participar en las elecciones del próximo año, luego de que se aprobara la reforma electoral en Michoacán, la cual busca impedir que candidatos independientes se agrupen o usen símbolos que les identifiquen. Quiroz presentó una acción de inconstitucionalidad contra dicha reforma.

Además, Grecia Quiroz ha rechazado la posibilidad de ser candidata de Movimiento Ciudadano, aunque ha reconocido la coordialidad del partido de acercarse.