Reaparece Enrique Inzunza: Rechaza injerencia extranjera en México tras retiro de visa de Andy López

Aunque sin mencionar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores aseguraron que no cederán ante presiones. (Foto: Cuartoscuro)

El senador de Morena, Enrique Inzunza, compartió un posicionamiento de la bancada de su partido en la Cámara Alta en el que respalda a Andrés López Beltrán luego de que informara que el gobierno de Estados Unidos le había retirado su visa americana.

A través de un mensaje en redes sociales, el senador, que está señalado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos de tener nexos con el Cártel de Sinaloa, aseguró que “los senadores de Morena reafirmamos nuestro compromiso, férreo e indeclinable, con los altos principios de defensa de la dignidad”.

El pronunciamiento se da en el contexto en que Andrés Manuel López Beltrán informó que el gobierno de Estados Unidos le canceló la visa para ingresar a su territorio.

Aunque no ha acudido al Senado para las sesiones ordinarias ni durante la Comisión Permanente, Inzunza ha rechazado pedir licencia para separarse del cargo tras acusaciones de Estados Unidos.

¿Qué dice el posicionamiento de los senadores de Morena?

Senadoras y senadores del Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República difundieron un pronunciamiento en el que defendieron la soberanía nacional y rechazaron lo que calificaron como señalamientos y campañas para descalificar el mandato popular que representan.

Aunque sin mencionar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, los legisladores aseguraron que no cederán ante presiones, amenazas, campañas de desinformación ni intereses particulares o extranjeros.

Los integrantes de la bancada morenista señalaron que el Poder Legislativo debe permanecer al servicio de la nación y reivindicaron como principios la justicia social, la democracia, la igualdad y el derecho del pueblo de México a decidir su propio destino.

Morena rechaza injerencia extranjera

Los senadores afirmaron que, como integrantes de la Cámara Alta y garantes constitucionales de la política exterior y de la integridad del Estado mexicano, defenderán la soberanía nacional.

“No permitiremos la injerencia extranjera en los asuntos que corresponden exclusivamente al pueblo de México y a sus instituciones”, señalaron en el pronunciamiento.

Sostuvieron que responderán con “firmeza parlamentaria, responsabilidad legislativa y resultados para la gente” ante quienes, según el documento, busquen dividir, desinformar o sembrar miedo.

El posicionamiento fue suscrito por integrantes del Grupo Parlamentario de Morena de la LXVI Legislatura, entre ellos Moisés Ignacio Mier Velazco, Laura Itzel Castillo Juárez, Verónica Noemí Camino Farjat, María Martina Kantún Can, Adán Augusto López Hernández, Lilia Margarita Valdéz Martínez Trasviña, Óscar Cantón Zetina, Higinio Martínez Miranda, Cuauhtémoc Ochoa Fernández, Miguel Ángel Yunes Márquez y Javier Corral Jurado.

Al final del documento, los legisladores reiteraron su respaldo a la transformación de la vida pública y señalaron que continuarán trabajando por el bienestar de las entidades federativas y por una patria “cada vez más justa, libre y digna”.

El pronunciamiento concluye con una advertencia: “A los traidores a la Patria siempre los juzga la Historia”.

¿De qué acusó Estados Unidos a Enrique Inzunza?

Según la acusación en Estados Unidos, Enrique Inzunza, quien fue secretario de Gobierno de Sinaloa, tuvo reuniones con Iván Archivaldo, Jesús Alfredo y Ovidio Guzmán, conocidos por ser hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán. Las presuntas reuniones fueron para acordar planes con el fin de apoyar y proteger a la facción de Los Chapitos, durante el gobierno de Rubén Rocha.

La investigación de EU indica que, presuntamente, Inzunza y Enrique Díaz (exsecretario de Finanzas de Sinaloa) ayudaron a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de Los Chapitos. A cambio de ello, habrían recibido ayuda para conservar el poder.

Tras negar las acusacones, el 26 de mayo Inzunza acudió a la Fiscalía General de la República (FGR) para comparecer al respecto del caso. Además, informó que asumió su propia defensa legal al apuntar: “Seré abogado de mí mismo”.

Asimismo, fue visto en mayo en un restaurante de Mazatlán, a donde acudió para una reunión con el también senador Javier Corral.