Morena defiende a ‘Andy’ López Beltrán por visa: EU ‘intimida a quienes defienden la soberanía de México’

Andrés Manuel López Beltrán busca la candidatura de Morena para la Cámara de Diputados por el Distrito 6 de Tabasco.

La dirigencia de Morena defendió a Andrés Manuel López Beltrán por el retiro de su visa americana, y acusó al Gobierno de Estados Unidos de “intimidar a quienes defienden con firmeza la soberanía de México”.

El partido replicó el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum al señalar que la cancelación de la visa de ‘Andy’ López Beltrán es un acto injerencista de EU en la política de México.

“La cancelación de visas a personas políticamente expuestas no constituye prueba de la comisión de algún delito o irregularidad”, afirmó en un comunicado este viernes 14 de agosto.

Morena hizo un llamado a la administración de Donald Trump al “respeto mutuo, cooperación y coordinación” en su relación con el Gobierno de Claudia Sheinbaum.

“Nuestra patria no puede admitir injerencias que pretendan incidir en la vida pública ni en la percepción o la persecución de un proyecto político humanista”, agregó.

Hijo de AMLO pide a Trump que despida a funcionarios por quitarle la visa

Fue el propio ‘Andy’ López Beltrán quien informó de la cancelación de su visa por una decisión que calificó de “politiquera y propagandística” por parte de Marco Rubio y Christopher Landau, secretario y subsecretario de Estado, respectivamente.

‘Andy’ López Beltrán afirmó que los funcionarios de EU no tienen argumentos para quitarle su visa por lo que incluso planteó al presidente Donald Trump que debería despedirlos.

“Se trata sólo de una enfermiza fobia conservadora en contra del Movimiento de Regeneración Nacional y de sus dirigentes. ¿Por qué no destituye a Rubio y a Landau, así como a quienes siguen a ellos y le están haciendo daño por estar llenos de resentimientos y de actitudes sectarias?“, dijo en la carta publicada en su cuenta de Instagram.

¿Qué dijo Sheinbaum sobre la cancelación de la visa a ‘Andy’ López Beltrán?

Acusó a Estados Unidos de injerir de nuevo en los asuntos internos de México con una decisión que atribuyó a motivos “esencialmente” políticos, pues, señaló, el actuar del Departamento de Estado “no es parejo a todos los países”.

En su conferencia matutina, Sheinbaum insistió en que si la Administración de Donald Trump tiene pruebas de algún delito contra cualquier ciudadano mexicano, debe presentarlas para que sean evaluadas por la Justicia local.

Claudia Sheinbaum también descartó que se abra una carpeta de investigación contra López Beltrán ante la FGR por el retiro de su visa. “No hay nada contra el hijo del presidente, y si hubiera por parte de la Fiscalía una investigación, nosotros no vamos a cubir a nadie”, puntualizó.

Con información de EFE