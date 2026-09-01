¿Por qué se cayó el fichaje de Erik Lira con Mónaco? El desastre que provocó Folarin Balogun

Erik Lira había aceptado reducir su salario en un 40 por ciento para concretar su llegada al Mónaco. [Fotografía. Shutterstock, AS Monaco FC, Cuartoscuro]

El sueño europeo de Erik Lira tendrá que esperar. El mediocampista de la Selección Mexicana estuvo cerca de convertirse en nuevo jugador del AS Mónaco, pero la operación se cayó durante las últimas horas del mercado de fichajes en Francia, pese a que Cruz Azul y el conjunto del Principado ya habían alcanzado un acuerdo para su transferencia.

El problema no estuvo en las condiciones económicas negociadas por la ‘Máquina’ ni en la disposición del futbolista para marcharse a Europa. El Mónaco necesitaba liberar una plaza de jugador extracomunitario antes de registrar al centrocampista, por lo que dependía de concretar movimientos dentro de su plantilla.

Uno de ellos era la salida de Folarin Balogun, delantero estadounidense que negociaba su transferencia al Everton. El movimiento parecía encaminado, pero no se concretó a tiempo y provocó un efecto dominó: el estadounidense permaneció en el Mónaco, el club francés no liberó la plaza y Lira se quedó sin posibilidad de completar su llegada.

¿Qué pasó con Folarin Balogun y cómo afectó el fichaje de Erik Lira?

El AS Mónaco necesitaba desprenderse de uno de sus jugadores extracomunitarios para abrir el espacio que ocuparía Erik Lira. Una de las alternativas era Folarin Balogun, seleccionado estadounidense que estaba cerca de abandonar el conjunto monegasco para continuar su carrera en la Premier League.

Balogun se trasladó a Merseyside para completar su posible incorporación al Everton y realizó los exámenes médicos. Sin embargo, surgieron diferentes versiones sobre los problemas que impidieron cerrar la transferencia.

Desde Francia, RMC Sport informó que Folarin Balogun tuvo problemas durante el reconocimiento médico, por lo que su transferencia quedó prácticamente descartada.

Sin embargo, Sky Sports confirmó que el delantero ya había realizado los exámenes médicos, aunque matizó los reportes que daban por terminada la negociación. El medio británico informó que el Everton todavía trabajaba para solucionar “uno o dos problemas” antes de cerrar el acuerdo y que el propio club mantenía la esperanza de completar el fichaje.

La operación entre el AS Mónaco y el Everton estaba valorada en alrededor de 50 millones de dólares. Sin embargo, aunque el fichaje de Balogun finalmente se concrete, la salida del estadounidense no se completó a tiempo, por lo que el Mónaco no liberó la plaza de jugador extracomunitario necesaria para registrar al mexicano.

El mercado francés cerró este miércoles 1 de septiembre a la 1 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, por lo que el conjunto monegasco se quedó sin margen para resolver la situación y concretar la incorporación del jugador de Cruz Azul.

Folarin Balogun jugó el Mundial 2026 con Estados Unidos y su fallido fichaje con el Evertón frenó la llegada de Erik Lira al Mónaco.

¿Cuánto iba a pagar el Mónaco por fichar a Erik Lira?

La transferencia estaba avanzada después de varias semanas de negociaciones entre Cruz Azul y el AS Mónaco. La directiva cementera rechazó diferentes propuestas antes de acercarse a las condiciones económicas que buscaba para permitir la salida del centrocampista.

De acuerdo con información compartida por Claro Sports, el conjunto francés estaba dispuesto a pagar 8 millones de euros, además de 3 millones en variables, por Erik Lira.

El ‘Pitbull’ también estaba dispuesto a realizar un esfuerzo económico para cumplir su objetivo de jugar en Europa. Fuentes cercanas a la negociación informaron a ESPN que aceptaría una reducción salarial del 40 por ciento respecto a lo que percibe con Cruz Azul como parte de las condiciones para incorporarse al conjunto monegasco.

Las negociaciones incluso provocaron que Lira quedara fuera de las últimas convocatorias de Cruz Azul mientras esperaba la resolución de su futuro. El mediocampista no participó en las dos últimas jornadas de la Liga MX del Apertura 2026 con el conjunto cementero.

Erik Lira A menos que surja otra negociación con otro equipo, Erik Lira deberá permanecer en Cruz Azul. [Fotografía. Cuartoscuro] (Edgar Negrete Lira)

¿Qué dijo Víctor Velázquez sobre el fichaje de Erik Lira?

Un día antes del cierre del mercado en el futbol europeo, Víctor Velázquez, presidente de Cruz Azul, dio por prácticamente concretada la transferencia. El directivo explicó que las negociaciones tardaron debido a las propuestas y contrapropuestas entre ambas instituciones, pero consideró que la ‘Máquina’ consiguió mejorar las condiciones económicas.

Además, Velázquez aseguró que recibió información de que el Mónaco ya había liberado la plaza de extranjero necesaria para incorporar al mexicano, algo que finalmente no ocurrió.

“Hasta hace un momento ya supe que el Mónaco había liberado una plaza de extranjero y que ya se estaba prácticamente concretando todo lo que llevamos en el proceso de su contratación. Nos tardamos algo precisamente por estar rebotando en una negociación, pero sí, desde mi punto de vista mejoramos mucho las condiciones”, declaró.

A menos que se produzca otra negociación en otra liga, Erik Lira permanecerá en Cruz Azul después de que el AS Mónaco no completara su registro. El mediocampista deberá reincorporarse al equipo dirigido por Joel Huiqui.

El ‘Pitbull’ llegó a Cruz Azul en enero de 2022 y se consolidó como uno de los elementos habituales del mediocampo. También formó parte del plantel que conquistó el Clausura 2026 y su rendimiento le permitió ganar terreno con la Selección Mexicana.

Durante el Mundial 2026, Lira disputó 346 minutos y fue titular en cuatro encuentros con México, donde fue uno de los futbolistas más destacados junto a Julián Quiñones, Gilberto Mora y Raúl Jiménez con el cuadro tricolor.

Erik Lira buscaba dar el salto al futbol europeo tal y como lo hizo recientemente Armando ‘La Hormiga’ González con el Olympiacos, donde incluso ya tuvo sus primeros minutos en la Liga de Grecia.