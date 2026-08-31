¡OFICIAL! Santiago Giménez ficha con el FC Porto: ‘Quiero demostrar de qué estoy hecho’

Santiago Giménez ahora rugirá con los ‘Dragones’: el FC Porto confirmó al delantero mexicano como su nuevo refuerzo.

”Me siento como una persona nueva y esta es una nueva oportunidad. Tengo muchas ganas y un fuego interior; aquí quiero demostrar de qué estoy hecho", declaró ‘Bebote’ en el comunicado del Porto.

El atacante utilizará el número 29, con el que debutó su carrera profesional, y disputará la Champions League, torneo que ya jugó con el Feyenoord y el Milán.

“Fue una decisión muy importante porque quiero seguir escribiendo mi propia historia y sentirme importante. A lo largo de mi carrera, siempre he jugado en grandes equipos, y el FC Porto es otro de ellos. Es una etapa que añadirá mucho a mi trayectoria”, agregó en las declaraciones oficiales.

¿Por cuánto fue el fichaje de Santi Giménez con el Porto?

En febrero de 2025, ‘Bebote’ firmó con el AC Milán hasta 2029, así que el FC Porto informó en un comunicado que llegó a un acuerdo con el club italiano, el cual contempla la cesión del mexicano hasta el 30 de junio de 2027.

“El acuerdo incluye una opción de compra definitiva de los derechos de inscripción deportiva y el 100% de los derechos económicos del jugador por un importe fijo de 18 millones de euros, más una remuneración variable máxima de hasta 2 millones de euros en bonificaciones”, dice el comunicado.

El club portugués detalla que la compra podrá ser obligatoria en cuanto se cumplan ciertos objetivos deportivos, en dado caso Milán ganará el derecho al 10% de cualquier futuro traspaso de Santiago Giménez.

Así, el delantero de 25 años se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta del Porto, entre ellos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona. También pasaron por la institución Diego Reyes y Jorge Sánchez.

Así ha sido el paso de Santi Giménez por Europa

La historia europea de Santiago Giménez comenzó en 2022, cuando dejó al Cruz Azul para incorporarse al Feyenoord de los Países Bajos. En su primera temporada en Europa marcó 23 goles en todas las competiciones, terminó entre los mejores anotadores de la Liga Europa y conquistó la liga neerlandesa.

En la temporada 2023/24, el delantero mexicano tuvo otro registro destacado: marcó 19 goles y dio cuatro asistencias durante las primeras 17 jornadas. Además, alcanzó los 31 goles en un año en la Eredivisie, con lo que superó el registro que pertenecía a Luis Suárez.

Ese mismo periodo también terminó con otro título para Giménez, pues participó en la conquista de la Copa de los Países Bajos.

Ahora, el delantero de 25 años se suma a la lista de mexicanos que han vestido la camiseta del Porto, entre ellos Miguel Layún, Héctor Herrera y Jesús Corona. También pasaron por la institución Diego Reyes y Jorge Sánchez. (Foto: Cuartoscuro.com). (Edgar Negrete Lira)

Para el inicio de la campaña 2024/25, el mexicano marcó dos goles y dio una asistencia ante el PSV Eindhoven, resultado que ayudó al Feyenoord a ganar la Supercopa de los Países Bajos.

En febrero de 2025 llegó el siguiente capítulo: Santiago Giménez fichó por el AC Milan, donde recibió el dorsal 7. Con el conjunto rossonero disputó 34 partidos entre Serie A, Copa Italiana y Champions League, con un registro de siete goles y cuatro asistencias.

Durante su etapa en Italia también estableció una marca para futbolistas mexicanos en la Champions League: Giménez superó el registro de goles que hasta entonces compartían Hugo Sánchez y Javier Hernández, con cinco anotaciones en una misma edición.

Ahora, el delantero regresa a Portugal para incorporarse al Porto, vigente campeón de la Primeira Liga y de la Supercopa, bajo la dirección del italiano Francesco Farioli.

Santiago Giménez se lesionó en el partido de fútbol entre las selecciones de México vs Inglaterra correspondiente a la fase de 8vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en el Estadio Ciudad de México. FOTO: EDGAR NEGRETE LIRA/CUARTOSCURO.COM (Edgar Negrete Lira)

¿Quién es Santi Giménez?

Santiago Tomás Giménez nació el 18 de abril de 2001 en Buenos Aires, Argentina, mientras su padre, Christian Giménez, jugaba para Boca Juniors. Posteriormente, su familia regresó a México y el delantero creció en el país.

Tiene tres nacionalidades: argentina por nacimiento, italiana por ascendencia y mexicana por naturalización.

Su historia con el futbol comenzó en las categorías inferiores de Cruz Azul, club al que llegó cuando tenía nueve años. Su primer partido con el equipo principal fue un amistoso contra Pumas, cuando tenía apenas 15 años. En aquel encuentro compartió cancha con su padre.

Su debut oficial ocurrió en agosto de 2017, durante una eliminatoria de la Copa de México. Un año después conquistó esa competición y también la Supercopa. En 2019 debutó en la Liga mexicana y en 2021 ayudó al Cruz Azul a conquistar el título nacional, que el club no obtenía desde hacía 23 años.

Antes de marcharse a Europa, Giménez también ganó otros dos trofeos de Campeón de Campeones con el conjunto cementero.

Con la Selección Mexicana, el delantero debutó en 2021. Con el ‘Tri’ ha conquistado dos ediciones de la Copa Oro, en 2023 y 2025, así como la Liga de Naciones de la Concacaf 2024/25. También participó en la Copa América y en el Mundial de 2026.

La elección de México como selección nacional también fue un tema que Giménez explicó anteriormente. En declaraciones a Concacaf, señaló:

“Escogí México por lo que sentía dentro de mí, no vi otra cosa, no vi que me convenía más, no escuché lo que me decía mi familia, simplemente me puse en la mente qué me siento, si mexicano o argentino, y ahí decidí que realmente me siento mexicano”.

Para Giménez, el siguiente capítulo de su carrera europea ya tiene escenario: el Estadio do Dragão.