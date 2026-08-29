Carlos Slim por fin ‘ficha’ al Tri: Así entra al negocio de la Selección Mexicana hasta 2034

El Tri tendrá nueva pantalla: Carlos Slim acuerda transmitir los partidos de México hasta 2034. (Cuartoscuro)

Claro Sports, propiedad del empresario Carlos Slim, alcanzó un acuerdo para transmitir en vivo los partidos de la Selección Nacional de México varonil mayor durante los próximos ocho años.

El convenio comprende de manera íntegra los ciclos mundialistas 2026-2030 y 2030-2034.

El acuerdo establece los derechos de transmisión bajo un esquema no exclusivo, diseñado específicamente para sistemas de televisión de paga y distribución en plataformas digitales.

En términos de volumen y distribución, se emitirán aproximadamente 38 partidos por ciclo mundialista, para un total de 76 encuentros durante los ocho años.

La cobertura estará disponible únicamente dentro del territorio nacional. Esto incluye los partidos amistosos del Tricolor, sus juegos como local dentro de las eliminatorias mundialistas organizadas por la FIFA, así como los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.

Los encuentros se ofrecerán a través de operadores de televisión de paga que incluyan la señal de Claro Sports y mediante plataformas digitales bajo las modalidades de pago que estas manejan.

Con esta alianza, el consorcio de telecomunicaciones suma uno de los activos deportivos más codiciados del mercado mexicano.

“Para Claro Sports es un paso muy importante transmitir los partidos de la Selección Nacional de México durante los próximos ocho años. Este acuerdo fortalece nuestra oferta deportiva digital y nos permite brindar a la afición una experiencia multiplataforma para seguir al equipo nacional”, destacó José Antonio Aboumrad, director general de Claro Sports.

Calendario de los próximos partidos de la Selección Mexicana

Las emisiones arrancarán formalmente en las ventanas internacionales de la FIFA programadas para el otoño de 2026. En septiembre se espera el debut de las transmisiones con el encuentro frente a Colombia.

La cartelera continuará con la serie de compromisos en los que México enfrentará a los representativos de Perú, Estados Unidos y Chile, programados para octubre.

El seleccionador mexicano, Rafael Márquez, se apoyará en españoles de amplia experiencia, entre ellos Juan Manuel Lillo y Vidal Paloma, con quienes trabajará enfocado en conseguir una buena actuación con México en la Copa Mundial de Futbol de 2030.

La Federación Mexicana anunció este viernes el cuerpo técnico de Márquez, en el que serán auxiliares Lillo, con más de 40 años de experiencia en el análisis del juego; Paloma, con amplia trayectoria en metodología y formación en España, y el mexicano Andrés Guardado, quien jugó cinco Mundiales con el Tri.

“En conjunto, el cuerpo técnico reúne experiencia internacional, especialización y continuidad con distintas generaciones, escuelas y formas de trabajo, además de experiencia en competencias de élite como Copas del Mundo, UEFA Champions League, Premier League, LaLiga, Bundesliga, Serie A, Eredivisie y selecciones nacionales”, explicó la Federación.