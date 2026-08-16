¡Nos vamos a Los Ángeles 2028! Selección mexicana femenil de flag football clasifica; varonil aplaza boleto

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football se clasificó a Los Ángeles 2028. (Fotos: IA / Cuartoscuro.com).

La Selección Mexicana femenil de flag football consiguió este domingo su boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 al derrotar 20-19 a Gran Bretaña en el partido por la medalla de bronce del Mundial de Düsseldorf, Alemania.

El equipo femenil se quedó con el tercer lugar de la competencia y obtuvo una de las dos plazas olímpicas que entregó el Mundial por rama, sin contar a Estados Unidos, que ya tiene asegurado su lugar como país anfitrión.

En contraste, la selección mexicana varonil de flag football perdió 34-26 ante Canadá en tiempo extra y tendrá que buscar su clasificación en las siguientes etapas del proceso olímpico.

La Selección Mexicana Femenil de Flag Football también fue campeona en los World Games 2025. (Foto: Cuartoscuro.com). (Mario Jasso)

México femenil de flag football consigue bronce y boleto a Los Ángeles 2028

México se repuso de la derrota 20-6 ante Canadá en las semifinales y venció 20-19 a Gran Bretaña para terminar en el tercer puesto del Mundial de Flag Football 2026.

El conjunto mexicano tomó ventaja desde la primera mitad, en la que se impuso 20-6. Gran Bretaña reaccionó en el cierre del encuentro y redujo la diferencia hasta colocarse a un punto de México cuando quedaban dos minutos.

Las mexicanas tuvieron la última serie ofensiva y consumieron el tiempo restante para asegurar la victoria, el bronce y el boleto a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Tania Rincón lideró el pase con 100 yardas, mientras que Angélica Tait registró 66 yardas en siete recepciones. Andy Martínez, Diana Flores, Emily Kemp, Angélica Tait y Yaritza Morales llegaron a la zona de anotación.

El camino de México hacia el bronce incluyó una victoria por 27-26 sobre España en los cuartos de final. En ese encuentro, el equipo mexicano llegó a tener una ventaja de 20-6, pero España remontó hasta ponerse 26-20. En el último minuto, Andy Martínez consiguió el touchdown del empate y Silvia Contreras concretó el punto adicional para sellar el 27-26.

En semifinales, Canadá frenó a México con un triunfo de 20-6 y consiguió su pase a la final.

Con el resultado ante Gran Bretaña, México aseguró su participación en la primera edición olímpica del flag football, disciplina que debutará en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La competencia olímpica tendrá seis selecciones por rama, con planteles de 10 jugadores y partidos bajo el formato de cinco contra cinco.

¿Qué pasará con la selección varonil de flag football?

La Selección Mexicana varonil de flag football perdió ante Canadá por 34-26 en tiempo extra en el partido por la medalla de bronce del Mundial de Düsseldorf y no consiguió uno de los boletos directos a Los Ángeles 2028.

México había llegado a este encuentro después de perder 42-40 contra Estados Unidos en semifinales. Antes, en cuartos de final, había derrotado 33-19 a Panamá.

El duelo por el bronce ante Canadá terminó empatado 26-26 en el tiempo regular. México tuvo una oportunidad de definir el partido después de que Alonso Gaxiola interceptó un pase canadiense en los últimos segundos.

En el tiempo extra, Canadá abrió la serie con un touchdown y convirtió los dos puntos para colocarse 34-26. México tuvo después la posesión, pero el quarterback Diego Pérez Arvizu fue interceptado, con lo que Canadá aseguró el bronce y el boleto olímpico.

De esta forma, México terminó en el cuarto lugar del Mundial de Flag Football 2026 y deberá continuar con el proceso de clasificación.

La siguiente oportunidad llegará en el Campeonato Continental de la IFAF de 2027. México tendrá que terminar entre los dos mejores equipos elegibles de América para avanzar a las Olympic Q-Series de 2028.

Esta última fase se disputará en Montreal, del 1 al 4 de junio, y en Orlando, del 8 al 11 de junio, con 10 selecciones participantes y tres boletos olímpicos disponibles.

Además, de Estados Unidos, Italia aseguró otro boleto al avanzar a la final del Mundial y Canadá ganó el suyo con el tercer lugar.

Con información de EFE.