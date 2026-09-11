Escalada en la guerra EU-Irán dispara precios del petróleo: Brent sube a 108 dólares por barril

Los precios del petróleo subieron a nivel global. Se espera que las presiones continúen mientras sigan los ataques entre EU e Irán.

Los precios del petróleo crudo se dispararon casi 7 por ciento el jueves 10 de septiembre, y se ubicaron en su mayor nivel en cuatro meses, ante la intensificación de los ataques en Medio Oriente , por los temores de que se prolongue y extienda su impacto hasta el Mar Rojo, generando un mayor nerviosismo por el suministro mundial de energía.

El Brent avanzó 6.3 por ciento, a 107.63 dólares el barril, su mayor nivel desde mayo, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) aumentó 6.69 por ciento, a 102.48 billetes verdes el barril, y la Mezcla Mexicana avanzó 4.74 por ciento, en los 104.78 dólares la unidad.

De acuerdo con un alto funcionario de la República Islámica, Irán está preparado para una guerra más intensa y aumentará los contraataques si Estados Unidos sigue embistiendo su territorio e infraestructura, de tal manera que Teherán no tiene intención de ceder ante un bloqueo naval estadounidense.

“Los precios del petróleo volvieron a dispararse ayer a medida que se intensificaban las tensiones en el Mar Rojo, mientras que una fuerte caída en la producción saudí añadió otra capa de incertidumbre sobre el suministro”, señaló Warren Patterson, estratega de materias primas en ING.

Destacó que la infraestructura energética saudí y las exportaciones de crudo desde el mar Rojo corren un riesgo cada vez mayor, ya que los hutíes en Yemen tienen a Arabia Saudí como objetivo. A medida que los hutíes han tomado el control del puerto de Mokha en el mar Rojo, en Yemen, los recientes acontecimientos aumentan la amenaza al transporte marítimo en el estrecho de Bab al-Mandeb.

Añadió que otro factor que preocupa al mercado son las cifras de producción de agosto que reportó Arabia Saudita, de 6.24 millones de barriles diarios, el nivel más bajo desde la década de 1990.

Janneth Quiroz, directora de análisis económico, cambiario y bursátil en Monex, explicó que, además de la disrupción en el estrecho de Ormuz , hay varios factores que están haciendo que el mercado petrolero sea particularmente sensible a cualquier noticia geopolítica.

El primero es que el conflicto ya no solamente está afectando el tránsito por Ormuz, sino que se está extendiendo hacia infraestructura energética de otros países de la región, incrementando el riesgo de que la interrupción de oferta sea más amplia y prolongada.

Un segundo elemento, destacó, es el nivel relativamente bajo de inventarios y la reducción del colchón de seguridad del mercado. También está el tema de la capacidad ociosa disponible. Aunque algunos productores fuera de Medio Oriente han elevado su producción, no es suficiente para compensar rápidamente una pérdida importante de barriles de la región.

(El Financiero)

Persistirán presiones por guerra entre EU e Irán

Alejandro de la Rosa, analista de Signum Research, detalló que, los incrementos pueden ampliarse, debido a que la escasez es real; los inventarios se están agotando y la producción está muy por debajo de lo normal. Pero no es que al mundo le falte petróleo ni capacidad para extraerlo.

“Los 8.3 mb/d que hoy no llegan al mercado siguen ahí, en pozos e instalaciones que funcionan, detenidos únicamente porque hay una guerra. Así, dijo, el precio depende de que se resuelva el conflicto en la región.

Felipe Barragán, de Pepperstone, señaló que al repunte del crudo se suma un mercado de productos destilados tensionado, lo que aumenta el riesgo de que el shock se extienda desde el petróleo hacia combustibles refinados, transporte y costos industriales. “La discusión deja así de ser exclusivamente geopolítica y pasa a ser también inflacionaria”, apuntó.

Alza del petróleo deja números rojos en las bolsas

En tanto, la renta variable estadounidense continuó presentando pizarras en rojo, después de que los datos de inflación al productor para la economía norteamericana, así como las fuertes alzas en los precios del petróleo, inclinaron la balanza a favor de ver un aumento en los tipos de interés por parte de la Fed.

Esto resultó en caídas en Wall Street de 0.65 por ciento para el Nasdaq, y de 0.60 y 0.58 por ciento para el Dow Jones y el S&P 500.

A nivel local, el menor apetito por riesgo también se tradujo en descensos de 1.09 por ciento para el S&P/BMV IPC, y de 1.05 por ciento para el FTSE-BIVA.