‘Ya ni volar es seguro’: Advierten riesgos a la aviación por presupuesto asignado en el Paquete Económico

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) se sumó a las voces que desaprueban y ven con preocupación la disminución del presupuesto de la autoridad aeronáutica mexicana, la cual dejará de recibir más de tres cuartas partes de los recursos que obtuvo para su funcionamiento durante el 2026.

La propuesta de la Secretaría de Hacienda es que se le asignen solo 175 millones de pesos a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC), un presupuesto insuficiente según pilotos y académicos aeronáuticos, que ven con preocupación el recorte previsto para el siguiente ejercicio fiscal.

¿Por qué es insuficiente el presupuesto a la AFAC?

“En un entorno donde la industria requiere una autoridad sólida y fortalecida, esta medida genera una gran preocupación sobre la capacidad institucional y financiera del regulador, así como las graves consecuencias que esta decisión podría tener sobre el sector”, lamentaron la IATA y la Cámara Nacional de Aerotransportes (Canaero).

Como informó El Financiero, la Hacienda mexicana esta planteando un recorte del 73 por ciento en el presupuesto transmitido a través del erario para el siguiente año, una situación preocupante debido a que la autoridad no podría cumplir sus tareas de manera eficiente con esa cantidad de recursos.

Sobre la AFAC recaen las tareas de supervisión de todas las operaciones aéreas, así como de los puertos aéreos del país.

Ante el llamado del gremio aeronáutico, la AFAC refirió este jueves por la noche que contará con recursos adicionales a los previstos en el Paquete Económico.

“La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) garantizará los recursos necesarios para que la AFAC desarrolle sus funciones de regulación, supervisión y vigilancia, así como las acciones encaminadas a fortalecer la seguridad operacional en el país”, indicó la autoridad sin especificar si se modificará el rubro de su presupuesto durante el análisis del Congreso.

Según la AFAC, el gobierno federal respaldará el crecimiento del sector y su vigilancia a través de recursos, no obstante, desde la creación de este organismo, en 2019, los recursos para el funcionamiento han sido insuficientes, según han reiterado aerolíneas, aeropuertos, entre otros actores, incluyendo los trabajadores de la autoridad, quienes han denunciado falta de cumplimiento de las tareas de seguridad.

La AFAC necesita, según la propia autoridad, al menos 2 mil millones de pesos para su correcta operación, un monto que nunca ha recibido.

El recorte previsto en el Proyecto de Presupuesto toma mayor relevancia dado que la autoridad aeronáutica de Estados Unidos está evaluando, de manera anticipada, la capacidad de la AFAC para realizar sus tareas de supervisión de la industria aérea nacional.

En ese sentido, será en octubre cuando se decida si México mantiene la categoría 1 en seguridad aérea o desciende a categoría 2, una posición ya conocida por la industria aérea mexicana en dos ocasiones, la cual ha frenado el desarrollo de la industria aérea debido a las deficiencias sistemáticas, incluido el bajo presupuesto, de la autoridad aeronáutica nacional.